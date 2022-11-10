Kartal yara sardı

yenilgisinin ardından kupada moral bulmak isteyen Beşiktaş, değişen kadrosuyla birlikte karşılaşmaya hızlı başladı.İlk devrenin skorunu Dele Alli belirledi. İkinci yarıda daha sakin bir oyun vardı. Siyah-beyazlılar zaman zaman özellikle Redmond ile fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. Serik Belediyespor 66'da savunmadaki kademe hatasından da faydalanarak Harun ile golü buldu. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş bir üst tura yükseldi. Şenol Güneş'in oyuncularına fırsat sunduğu karşılaşmada Muleka, Redmond, Kerem ve Oğuzhan çalışkanlıklarıyla dikkat çekti.BEŞİKTAŞ'IN attığı üç golde de aynı ülkeden iki oyuncu başroldeydi. İngiliz yıldız Redmond, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarken Demokratik Kongolu futbolcu Muleka'ya da asist yaptı. Muleka'nın asistinde golü bulan bir başka İngiliz Dele Alli oldu.BEŞIİTAŞ'TA teknik direktör Şenol Güneş, Serik Belediyespor karşısında sahaya sürdüğü 11'de mevkisel olarak da farklı denemeler yaptı. Tecrübeli hoca, altyapıda tüm eğitimini forvet üzerine alan Oğuzhan Akgün'ü dün sol bek olarak sahaya sürdü. 21 yaşındaki futbolcu bu yaz antrenmanlarda da zaman zaman eksiklikler sebebiyle o bölgede görev almıştı.SERIK Belediyespor maçında da Beşiktaş'ın kalesine gelen ilk şut golle sonuçlandı.Mert Günok; Ümraniyespor ve Galatasaray mücadelelerinde, Ersin Destanoğlu; Trabzonspor, Alanyaspor ile Serik Belediye maçlarında, Emre Bilgin ise Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında rakiplerin ilk şutunda gole engel olamadı.Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson forma hasretine son verdi. Yaz döneminden bu yana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve kısa süre önce geri dönen Kanadalı futbolcu, bu sezon ilk kez yeşil sahaya ayak bastı.En son geçtiğimiz sezonun son haftasında Konya'ya karşı sahada yer alan Atiba, 172 günün ardından formasına kavuştu.Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha, Saiss, Welinton, Montero ve Emrecan ile birlikte Necip Uysal'ın da bu bölgede oynadığı düşünüldüğünde,planlanıyor. Gitmeye en yakın isim ise Welinton. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun ara transferde takımdan ayrılması gündemde.