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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Kartal yara sardı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal yara sardı

Güneş’in 11’i tamamen değiştirip, fiziksel durumlarını görmek istediği oyunculara şans verdiği maçta siyah-beyazlıların golleri ilk yarıda Redmond, Muleka ve Dele Alli’den geldi. Konuk takım tek sayısını Harun’la buldu

G.Saray yenilgisinin ardından kupada moral bulmak isteyen Beşiktaş, değişen kadrosuyla birlikte karşılaşmaya hızlı başladı. Gol perdesini Redmond 5. dakikada açarken, Muleka 9'da durumu 2-0'a getirdi. İlk devrenin skorunu Dele Alli belirledi. İkinci yarıda daha sakin bir oyun vardı. Siyah-beyazlılar zaman zaman özellikle Redmond ile fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. Serik Belediyespor 66'da savunmadaki kademe hatasından da faydalanarak Harun ile golü buldu. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş bir üst tura yükseldi. Şenol Güneş'in oyuncularına fırsat sunduğu karşılaşmada Muleka, Redmond, Kerem ve Oğuzhan çalışkanlıklarıyla dikkat çekti.

İNGİLiZLER İŞBAŞINDA
BEŞİKTAŞ'IN attığı üç golde de aynı ülkeden iki oyuncu başroldeydi. İngiliz yıldız Redmond, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarken Demokratik Kongolu futbolcu Muleka'ya da asist yaptı. Muleka'nın asistinde golü bulan bir başka İngiliz Dele Alli oldu.

FORVET OĞUZHAN SOL BEKTE OYNADI
BEŞIİTAŞ'TA teknik direktör Şenol Güneş, Serik Belediyespor karşısında sahaya sürdüğü 11'de mevkisel olarak da farklı denemeler yaptı. Tecrübeli hoca, altyapıda tüm eğitimini forvet üzerine alan Oğuzhan Akgün'ü dün sol bek olarak sahaya sürdü. 21 yaşındaki futbolcu bu yaz antrenmanlarda da zaman zaman eksiklikler sebebiyle o bölgede görev almıştı.

7. KEZ İLK ŞUTTA GOL YEDİLER
SERIK Belediyespor maçında da Beşiktaş'ın kalesine gelen ilk şut golle sonuçlandı. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal'ın ağlarını üç farklı isim korurken bu senaryo 7. kez yaşandı. Mert Günok; Ümraniyespor ve Galatasaray mücadelelerinde, Ersin Destanoğlu; Trabzonspor, Alanyaspor ile Serik Belediye maçlarında, Emre Bilgin ise Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında rakiplerin ilk şutunda gole engel olamadı.

EFSANE 172 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson forma hasretine son verdi. Yaz döneminden bu yana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve kısa süre önce geri dönen Kanadalı futbolcu, bu sezon ilk kez yeşil sahaya ayak bastı. 39 yaşındaki orta saha dünkü karşılaşmaya kaptan olarak 11'de başladı. En son geçtiğimiz sezonun son haftasında Konya'ya karşı sahada yer alan Atiba, 172 günün ardından formasına kavuştu.

WELİNTON YOLCU
BEŞIKTAŞ'TA Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha, Saiss, Welinton, Montero ve Emrecan ile birlikte Necip Uysal'ın da bu bölgede oynadığı düşünüldüğünde, 6 isimden en az 1-2'sinin gönderilip yerlerine transfer yapılması planlanıyor. Gitmeye en yakın isim ise Welinton. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun ara transferde takımdan ayrılması gündemde.

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Kartal yara sardı
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