Kartal’a pranga vurdular!

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir dönemden geçen Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrilmiş durumda... Siyahbeyazlı kurmaylar, 2025-26'ya güçlü bir kadro ve şampiyonluk mottosuyla girmek istese de oyuncuların devam eden sözleşmeleri, önlerinde en büyük sorun olarak duruyor. Kartal'da sezon sonu kontratı biten tek isim Arthur Masuaku... Kiralık olarak başka kulüplere giden futbolcularla birlikte mukaveleleri devam eden yabancı oyuncu sayısı 15'i buluyor. Bu durum Beşiktaş'ın hareket alanının kısıtlarken siyah-beyazlı yönetim, yabancı futbolcu transferindeki dönüşümü sağlamak için mevcut isimlerle sorun yaşamadan, iyi niyet çerçevesinde konuya yaklaşmayı planlıyor. Kadroda düşünülmeyen Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler oynatılmaya devam edilerek vitrinde kalmaları sağlanacak. İki futbolcunun senelik maliyeti Beşiktaş'a 9 milyon Euro...

YABANCI OYUNCULARIN SÖZLEŞMELERİ

Masuaku: 2025

İmmobile: 2026

Chamberlain: 2026

Paulista: 2027

Svensson: 2026

Uduokhai: 2028

Rafa Silva: 2027

Joao Mario: 2027

Rashica – 2027

Hadziahmetovic: 2027

Gedson: 2027

Muçi: 2027

Ricardo: 2029

Arroyo: 2029

Musrati: 2027 (Monaco'da opsiyonlu kiralık oynuyor)

Onana: 2027 (Genoa'da opsiyonlu kiralık)

Muleka: 2027 (Al Khoolod'da kiralık olarak oynuyor. Takımı ligde kalırsa opsiyon devreye girecek)



KEŞKE OPSİYONU KULLANMASALAR!

PORTEKİZ Ligi ekibi Rio Ave, yazın Demir Ege Tıknaz'ı 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Genç orta saha, Portekiz'de kendisini gösterip dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Montella da, Macaristan maçları için 20 yaşındaki orta sahayı A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı. Bu gelişmeler çerçevesinde Rio Ave, ekonomik gücü 5 milyon Euro ödemeye yetmediği için Beşiktaş'tan indirim istedi ancak siyah-beyazlılar kesin bir dille reddetti. Beşiktaş cephesi, Rio Ave'nin opsiyonu kullanmamasını ümit ediyor.