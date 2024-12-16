Kartal’a Rashica şoku

Özel izinle gittiği ülkesinden dönen ve Adana Demirspor maçında ilk 11'de olması beklenen Rashica'dan sakatlık haberi geldi.Bu durum Serdar Toprak-tepe'nin hesaplarını bozsa da deneyimli hocanın Bodo maçının kadrosuna göre büyük bir değişimle takımı sahaya süreceği öğrenildi.Ersin, Zaynutdinov, Tayyip Talha, Al Musrati ve Onur'un kulübeye çekilmesi planlanıyor. Bu oyuncular yerine Mert, Masuaku, sakatlıktan dönen Uduokhai, Salih ve Muçi'nin görev alacağı belirtildi. Serdar Topraktepe'nin, cezalı Gedson'un yokluğunda Chamberlain'i sol kanada koyacağı,KÖTÜ gidişine F.Bahçe galibiyeti ile son veren ancak daha sonra Avrupa'da Bodo/Glimt'e mağlup olan Beşiktaş, bugün Süper Lig'de son sıradaki Adana Demirspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek deplasman performansında yeni bir sayfa açmak istiyor. Kartal, son 3 dış saha maçında 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Sezon toplamında ise 7 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanırken 1 kez yenildi, 4 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı