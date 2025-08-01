Kartal’da umut yok!

İSTİFA ETMEM!

Solskjaer, "İstifa etmeyeceğim. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer 2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini söyledi. Norveçli çalıştırıcı, "İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Fırsatlar yakaladık ancak rakibimiz kadar değil. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Daha yeni sezona başlıyoruz. Henüz yolun başındayız. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu. Deneyimli hoca istifa sorusuna ise "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar. Camiamız ve taraftarımızın da desteği ile içinde bulunduğumuz durumdan çıkacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.





KREDİSİ BİTTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, iki maçta kredisini tüketti. Shakhtar'dan toplamda 6 gol yenilmesinin ardından Norveçli hocanın koltuğu sallanıyor. Camiada deneyimli çalıştırıcıya büyük tepki gösterilirken yerine isimler de konuşulmaya başlandı. Siyah-beyazlıların son şampiyonluğunda takımın başında olan Sergen Yalçın ya da Nuri Şahin'in göreve gelebileceği belirtildi. İki teknik adam da şu an boşta.

ABRAHAM'DAN TEPKİ

Karşılaşmada yeni transfer Tammy Abraham'ın tepkisi olay oldu. Mücadele devam ederken bir pozisyon sırasında takım arkadaşlarının kendisine yardıma gelmesini bekleyen İngiliz santrfor, beklediğini bulamayınca ellerini açarak sitem etti. Bu arada Beşiktaş'ın genç oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, "Bize yakışan şekilde oynamadık. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'nde oynayacağız" dedi.

KONFERANS LİGI 'NDE RAKIP ST. PATRICK'S

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile eşleşti. Nomme Kalju'yu evinde 1-0 yenen St. Patrick's deplasmanda normal süresini 2-1 geride kapattığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak siyah-beyazlıların rakibi oldu. Karşılaşmalar 7-14 Ağustos'ta oynanacak.

SEMİH KILIÇSOY CAGLIARI'DE!

İTALYAN medyasında yer alan haberlere göre Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferi gerçekleşti. Serie A ekibinin 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ile 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığı belirtildi. Shakhtar maçının kadrosunda yer alan genç futbolcunun, bugün İtalya'ya geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.