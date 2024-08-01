Kartal’dan aslan’a tuzak

Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı gözüne kestiren Beşiktaş'ta teknik heyet zafer planını hazırladı. Giovanni van Bronckhorst, hücuma çıkışlarda bir bekin orta sahaya katılmasını ve ön alanda kalabalalık oyun oluşturmayı hedefliyor.Deneyimli hoca savunmadan çıkışları henüz istediği seviyede bulmazken, stoperlerin bu konudaki yetersizliklerinden dolayı Al-Musrati'den oyunu başlatacak isim olmasını istedi.Orta sahada kısa ve hızlı paslar ile yerden oyun kurulmasını isteyen Bronckhorst, Süper Kupa'da takımı daha hızlı ve tempolu oynatarak Galasataray'ı geçişlerde hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor. Hollandalı hocanın en önemli kozu ise Rafa Silva olacak.MertSvenssonPaulistaColleyMasuakuMusratiGedsonRashicaRafa SilvaSemihImmobileSiyah-beyazlıların Süper Kupa Finali'ne çıkacak 11'i büyük ölçüde net. Savunmada çok fazla tercih şansı olmayan Giovanni van Bronchkorst, sadece Omar Colley konusunda kararsız. Paulista ile tam anlamıyla uyum sağlayamayan ve hazırlık döneminde performansı iyi olmayan Gambiyalının yerine Necip Uysal da aday. Kalede Mert ile başlayacak olan Hollandalı çalıştırıcı, Svensson ve Masuaku'yu beklerde değerlendirecek. Ortada Musrati ve Gedson ikilisini, önlerinde ise Rashica, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'u kullanacak tecrübeli hocanın santrfordaki kozu Immobile olacak.