Kartal’dan tarihi zafer

RAFA SİLVA&RASHİCA A.Ş.

Beşiktaş'ın dün akşam Athletic Bilbao karşısında bulduğu ilk üç golde Rafa Silva ve Rashica'nın imzaları vardı. Portekizli Silva iki şık asistle, Rashica'nın tabelayı değiştirmesine yardımcı oldu. Kosovalı oyuncu da Rafa Silva'nın attığı gole pası veren isimdi. Rafa 7 asist ve 9 golle toplamda 16 kez skora katkı sağladı. Rashica ise toplamda 3 gol ve 5 asistle skora 7 kez katkı verdi.





'HOCA İLK GÜNDEN BİZE GÜVEN AŞILADI'

Galibiyetin mimarı Milot Rashica, maçın ardından şöyle konuştu: "Güvene, öz güvene ihtiyacımız vardı. Bunu ilk günden hocamız bize verdi. Bu maçta iyi futbol oynadık ve gösterdik ki hep beraber bir bütün olursak, taraftarımızla, camia olarak bütünleşebilirsek iyi işler yapabiliriz. Böyle devam etmek istiyoruz."



'GEMİ BATTI'

Beşiktaş'ın farklı galibiyeti, İspanyol basınında manşetleri süsledi. Marca, "Athletic gemisi İstanbul'da battı. İstanbul'da kaybeden Athletic, ilk yenilgisini aldı" ifadelerini kullandı. AS, "Athletic'e Türkiye'de kötü hesap. Valverde'nin takımı ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda" yorumunu yaptı. Football Espana ise "Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç" dedi.

KÜSLER BARIŞTI!

FARKLI Athletic Bilbao galibiyeti Beşiktaş'ta tüm olumsuzlukları da bitirdi. Bu sezonki performansı nedeniyle eleştirilen Masuaku 69. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı. Siyah-beyazlı tribünler, daha önce ıslıklayıp tepki gösterdikleri Demokratik Kongolu futbolcuyu bu kez oyundan çıkarken alkışladı. Aynı şekide eleştiri oklarının hedefindeki Al Musrati de özel olarak alkışlandı. Böylece taraflar arasındaki buzlar erimiş oldu.