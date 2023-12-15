Kartal’dan veda busesi

Beşiktaş, Avrupa arenasında 105 gün aradan sonra maç kazandı. Siyahbeyazlı ekip, en son Konferans Ligi Play-Off turunda 31 Ağustos 2023 tarihinde kendi sahasında oynadığı Dinamo Kiev maçından galip ayrılmıştı. Sonrasında gruplarda çıktığı 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.Siyah-beyazlı takımda Zaynutdinov stoperde görev yaparken, sol bekte Emrecan Terzi oynadı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu ilk kez A takımla maça çıktı ve golünü attı. Emrecan, "Hocama verdiği fırsat için teşekkür ediyorum" dedi. Beşiktaş'ta sonradan oyuna girenvede ilk kez A takım formasını giydi.