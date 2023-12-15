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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Kartal’dan veda busesi

Kartal’dan veda busesi

Sıkıntılı bir süreçten geçen ve önemli eksikleri olan siyah-beyazlı ekip, İsviçre temsilcisi karşısında önceki maçlarına göre daha derli toplu bir görüntü sergiledi. Goller Cenk Tosun ve Emrecan’dan geldi

105 GÜNLÜK HASRET BİTTİ
Beşiktaş, Avrupa arenasında 105 gün aradan sonra maç kazandı. Siyahbeyazlı ekip, en son Konferans Ligi Play-Off turunda 31 Ağustos 2023 tarihinde kendi sahasında oynadığı Dinamo Kiev maçından galip ayrılmıştı. Sonrasında gruplarda çıktığı 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

'16 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM'
Siyah-beyazlı takımda Zaynutdinov stoperde görev yaparken, sol bekte Emrecan Terzi oynadı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu ilk kez A takımla maça çıktı ve golünü attı. Emrecan, "Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 yıldır bu anı bekliyordum. Hocama verdiği fırsat için teşekkür ediyorum" dedi. Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu ve 19 yaşındaki Aytuğ Kömeç de ilk kez A takım formasını giydi.

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Kartal’dan veda busesi
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