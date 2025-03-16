Kartal’ı 9 kişiyle yıktılar

KARTAL, SON İKİ MAÇINDA SAHADA EKSİK KALAN TAKIMLARA KAYBETTİ



SÖZÜN BİTTİĞİ YER!

Maçtan sonra bir hayli üzgün olan kaptan Mert Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan Konya'ya gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" yorumunu yaptı.



EKSİLEN RAKİPLER KABUS OLUYOR!

9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu arada Kartal, 9 kişilik rakibine lig tarihinde ilk kez teslim oldu.



19'LUK DENİZ'DEN GEÇİT YOK!

Beşiktaş, karşılaşma boyunca 19 yaşındaki Deniz Ertaş'ı geçemedi. Slovik'in yokluğunda bu sezon 4. kez lig maçında kaleye geçen genç eldiven 5 net kurtarış yaparak Konyaspor'un galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.



BOŞA KÜREK ÇEKTİLER!

Konya'ya kaybeden Beşiktaş, rakamlarda boşa kürek çekti. 26 şutta sadece 5 isabet bulabilen Kartal'ın 48 ortasının 10'u adrese ulaşabildi. Topla yüzde 66 oynarken, 12 defa da korner atışı kullandı.



GEÇEN YIL YAKTI BU SEZON AFFETTİRDİ!

Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 yendiği maçta topu kendi ağlarına gönderen Uğurcan Yazğılı, bu kez adresi şaşırmadı. Attığı golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.



PAULISTA: SAKAT DEĞİLİM!

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım 2024 tarihinde oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlanan Gabriel Paulista, 105 gün aradan sonra sahalara geri döndü. Brezilyalı yıldız bu süreçte 19 maç kaçırdı. 46'da yerini Emirhan'a bırakan Paulista, "Sakat değilim hoca kararı ile çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim" dedi.