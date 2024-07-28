Kartal’ı Silva uçurdu

Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 2-0 kazandı. Kartal'ın gollerini 37 ve 45. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti. Portekizli orta sahanın, ilk golünde asisti yapan Ciro Immobile'nin, Silva ile uyumu dikkatlerden kaçmadı.
3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına kilitlenen Beşiktaş, 30 Temmuz Salı günü Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 18.00'da başlayacak.