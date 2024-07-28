Kartal’ı Silva uçurdu

Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 2-0 kazandı. Kartal'ın gollerini 37 ve 45. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına kilitlenen Beşiktaş, 30 Temmuz Salı günü Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 18.00'da başlayacak.