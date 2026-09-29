Kartal’ın 8 maçlık serüveni

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Beşiktaş'ı, milli maçların ardından yoğun bir tempo bekliyor. Sezonu 23 Temmuz'da açan siyahbeyazlılar, milli araya kadar 7 Avrupa, 6 Süper Lig olmak üzere 13 maça çıktı. 10 galibiyet, 3 yenilgi alan Kara Kartal'ı 11 Ekim-8 Kasım arasında 8 mücadele bekliyor. Milli maçlar sonrasında ligde sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği sınavları olacak. Avrupa Ligi'ne ise 4-1'lik Marsilya galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar;Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.