Kartal’ın evinde huzur var!

Dolmabahçe'de 8'de 8 yapan Beşiktaş, gözünü Hoffenheim ve Trabzon sınavlarına çevirdi



'O REKOR ORKUN'UN BENİM DEĞİL'

Karşılaşmanın galibiyet golünü kaydeden ve rekor kıran Sırp golcü Dusan Vlahovic, Orkun'a minnettar olduğunu söyledi. 26 yaşındaki yıldız, "Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!" dedi.



VLAHOVİC'TEN TARİHİ BAŞARI

Dün penaltıdan fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, 2000-2001 sezonundan bu yana 11'de çıktığı ilk dört maçta da gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Pascal Nouma'ya ait olan 25 yıllık rekoru egale eden Sırp yıldız, ayrıca kullandığı son 9 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.





ORKUN: HATA LÜKSÜMÜZ YOKTU

Orkun Kökçü, 3 puan için mutlu olduklarını ancak sergiledikleri futbolu iyi bulmadığını belirtti. Deneyimli futbolcu, "Rakiplerimiz hata yapmadı bu yüzden bizim de hata lüksümüz yoktu. Milli takımlara çok oyuncu gönderdik, bu nedenle yorgunluk vardı. Oyunumuz bence iyi değildi. Daha fazla çalışıp, eski ritmimizi yakalamak istiyoruz. Benim performansım da yüzde yüz değil. Bu maça 3 idmanla çıktım. Benim için şu anda dakika yapmak önemli" dedi.



KAPTANDAN GÖNDERME!

A Milli Takım'la antrenman yapmadan İtalya maçına çıkan ve ayak parmağındaki problem nedeniyle ertesi gün kamptan ayrılan Orkun Kökçü, tartışmalara neden olmuştu. Yıldız futbolcu, dün attığı gol sonrası sol ayağını yere basmadan sekerek koştu ve ayağını işaret etti. Bu sevinç oldukça manidar bulundu. Öte yandan siyah-beyazlı takımın kaptanı, Süper Lig'de son dört karşılaşmada da skora katkı yapmayı başardı (2 gol, 2 asist).



SAVUNMA BAKANI DJALO

Beşiktaş savunmasının sigortası Tiago Djalo, Kocaelispor karşısındaki performansıyla mest etti. Takımına penaltı kazandıran Portekizli stoper, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı (15'te 10) ve uzaklaştırma (12) yaptığı maçı oynadı. Yüzde 88 pas isabeti tutturan siyahbeyazlı oyuncu, 5 sahipsiz top alma, 10'da 6 hava topu kazanma karneleri yakaladı. Maçın ardından ise şöyle konuştu: "Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Kazandık ve en önemlisi buydu."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör