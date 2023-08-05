Kartal’ın pençesi Aboubakar!

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve 16 maçta 13 gol atıp büyük katkı veren deneyimli yıldız, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda KF Tirana rövanşında da skoru 2-0'a getiren vuruşu yaptı. Güçlü fiziğiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan Aboubakar, Beşiktaş forması altında kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.Çerçeveyi 105 kez tuttururken 49'unda ağları havalandırdı. Neredeyse her iki isabetli şutundan birinde gol atan Aboubakar, %47'lik başarı oranı yakalarken 127 dakikada bir fileleri sarstı. Kamerunlu forvetin bu performansında,dediği Şenol Güneş'in payı oldukça büyük. Tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı 55 karşılaşmada 32 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, 1 kez daha ağları bulması halinde Porto'da Sergio Conceiçao ile yakaladığı (32 gol) istatistiği de geride bırakmış olacak.KARIYERI boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Porto, Valenciennes, Al Nassr ve Lorient formalarını giyen Aboubakar, toplamda 369 maça çıktı. 152 gol atarken, 51 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, gollerinin neredeyse 3'te 1'ini siyah-beyazlı formayla buldu. Beşiktaş'tan daha çok sadece Porto'da ağları sarstı (58). Ancak bu performansa Kartal'da oynadığı maç sayısının (85) 40 fazlasıyla (125) ulaştı., Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynayacağı Konferans Ligi 3. ön eleme turu için UEFA'ya yaptığı kadro bildiriminde üç yıldız oyuncu da yer aldı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunduğu için bir önceki turda oynayamayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun da kadroya girdi.