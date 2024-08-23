Kaza kurşunu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Bu maçta orta sahayı kontrol etmek önemliydi.Ekstra bir oyuncu ile iyi olan rakibi karşı kompakt bir oyun oynamak istedik. Gedson iyi oynadı. 2 gol attı ve 3. golü de atabilirdi. Rakibe 2 gol hediye ettik.O golleri yedikten sonra oyunu kontrol etmek son 20 dakikada biraz zor oldu. Alacağımız pozitif şeyler var. Rakibimizi iyi analiz edip haftaya turu geçmek istiyoruz. Evimizde çim sahada oynayacağız. Bizim için daha iyi olacak."GİOVANNİ van Bronckhorst, 11'de biri mecburiyetten iki değişikliğe giderken bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gitti. Semih Kılıçsoy'u yedek soyunduran Hollandalı çalıştırıcı, sol kanada Rafa Silva'yı çekti. Orta sahanın merkezinde Ndour'u, 10 numarada ise Gedson Fernandes'i kullandı. Ndour, 58 dakika sahada kaldı. Stoperde Omar Colley'in ağrıları nedeniyle Emirhan görev yaptı. Colley oynamak istemesine rağmen Van Bronckhorst, talebesinin sakatlığının daha da ciddileşmemesi için bu talebi geri çevirdi.İsviçre'den beraberlikle dönen Beşiktaş, 29 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacağı maçı 1-0 kazandığı taktirde gruplara kalan taraf olacak. Tek gollü galibiyetin tümü siyah-beyazlılara yararken beraberlik durumda uzatmalara, gerekirse penaltılara gidilecekGedson Fernandes'in attığı ilk golde Paulista'nın havadan uzunlamasına derin pası vardı. İkinci golde ise Rafa Silva, topuğuyla harika bir asist yaptı. Geçen sezon oyunun hücum yönünde etkili olamadığı için eleştirilen Fernandes, bu sezon ilk kez skora katkı sağladı. Al-Musrati de bu sezon ilk golünü kaydetti.Beşiktaş, İsviçre'de misafir takım dezavantajını yaşamadı. Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerin mutlak hakimiydi. Beşiktaşlı futbolseverler maç boyu verdikleri destekle takımı adeta ateşlediKANAT takviyesi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Al-Kholood'a transferini resmileştirdi. Demokratik Kongolu futbolcu, Suudi Arabistan ekibine 1 milyon Euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralandı. Yapılan anlaşma gereği Al-Kholood kümede kalmayı garantilerse 1.5 milyon Euro karşılığında Muleka'nın bonservisini alacak. Beşiktaş, bu gelişmenin ardından sağ kanat takviyesine yoğunlaşırken prensip anlaşmasına varılan Angelo'nun kulübü Chelsea ile görüşmeler devam ediyor. İngiliz ekibinin kiralamaya sıcak bakmadığı, oyuncusunu bonservisi ile birlikte vermeyi düşündüğü öğrenildi.