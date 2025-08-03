Kessie için 2 seçenek

Shakhtar ile oynanan iki maçta da orta sahanın büyük zaaf göstermesi, Beşiktaş yönetiminin transferde önceliği bu bölgeye vermesine neden oldu. Siyahbeyazlıların listesinde ilk sırada yer alan Franck Kessie için girişimler devam ederken oyuncunun kulübü Al-Ahli'ye iki farklı seçenek sunulacağı belirtildi. Yönetimin öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kessie'nin 14 milyon Euro civarındaki bonservisinde indirim talep edecek. Suudi ekibinin rakamı 3-4 milyon Euro bandına düşürmesi halinde, kiralama teklifi sunulacak. Futbolcunun Avrupa'ya dönmek istemesi bu transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.