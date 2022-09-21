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Giriş Tarihi: 21.9.2022 14:21 Son Güncelleme: 21.9.2022 14:23

Kevin Mbabu'dan flaş Beşiktaş yanıtı! Tercihini Kartal'dan yana kullandı...

Kevin Mbabu’dan flaş Beşiktaş yanıtı! Tercihini Kartal’dan yana kullandı...

İsviçre Milli Takımı kampında taraftarlara imza dağıtan Fulham sağ beki Kevin Mbabu, kendisine yöneltilen "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi" sorusuna "Beşiktaş" yanıtını vererek siyah-beyazlı taraftarların gönlüne girdi.

27 yaşındaki futbolcu, gönlündeki Türk futbol kulübünü belli etmekten çekinmedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Kevin Mbabu, tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

Milli arada İsviçre Millî Takımı'nın kampına katılan Kongo asıllı sağ bek, bir Türk taraftarın sorusunu yanıtladı.

Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlara imza dağıtan Mbabu, bu esnada Türk taraftarın 'Galatasaray mı Fenerbahçe mi?' sorusuna gülümseyip 'Beşiktaş' yanıtını verdi.

Kevin Mbabu, Beşiktaş'ı seçti | Video

KEVIN MBABU'NUN KARİYERİ

Futbola İsviçre'de başlayan sağ bek, Servette kulübünde forma giydikten sonra sırasıyla Newcastle United, Glasgow Rangers, Young Boys ve Wolfsburg'da oynadı.

Bundesliga'daki performansıyla beğeni toplayan Mbabu'nun bir sonraki durağı İngiltere Premier Lig oldu ve Fulham, 2022'de 5.5 milyon euro ödeyerek oyuncuya imza attırdı.

Mbabu, Fulham formasıyla bu sezon çıktığı beş maçta bir asist yapmayı başardı.

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Kevin Mbabu'dan flaş Beşiktaş yanıtı! Tercihini Kartal'dan yana kullandı...
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