Kimse hakem olmak istemez!

Teknik Direktörü Solskjaer, hakemlere güvenmek istediğini belirtip önemli açıklamalar yaptı:Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması.Savaşan takım oluşturmak istiyorum. İlk yarı çok yetersizdik. ikinci yarı ise farklı bir Beşiktaş vardı. Cesur bir Beşiktaş'ı ortaya koyduk. Bu performansımızla kazanmamız lazımdı. Yürekli olup, savaşmalı ve risk almalıyız. Her zaman ikinci yarıdaki takımı görmek istiyorum. 10 kişi olsak da kazanmalıyız.