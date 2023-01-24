Kırmızı listenin başı Rosier!

Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Valentin Rosier, Kayserispor maçında rakibi Emrah Başsan'a yönelik yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı.26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geldiği 2020-21 sezonundan bu yana ceza sicili ise oldukça kötü.Fransız sağ bek, 3 kez çift sarıdan ve son olarak da direkt kırmızı ile oyun dışı kalarak 2020-21'den bu yana Beşiktaş forması ile en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu.Takımdan özür dilemeliOYUNCULARIN kontrollü olması lazım. Takımın 2-0 önde olduğu ve kazanmaya yakın olduğu bir maçın içinde bu tür hareketlere hiç gerek yok.Ama bazen oyuncular anlık reaksiyonlarla kontrollerini kaybedebiliyorlar. Rosier'in yaptığı da tamamen böyle bir olay. Kırmızı kart dolayısıyla en az iki maç ve üstü cezayla karşı karşıya kalma durumu var. İki maçlık bir ceza yeterli olacaktır ama mutlaka Şenol hoca ve yönetimin de bunun dışında gerekli uyarıları yapacağını düşünüyorum. Roseir de mutlaka bir pişmanlık yaşıyordur. Hem teknik heyetten hem de arkadaşlarından özür dileyeceği kanaatindeyim.Yaptığı çok büyük sorumsuzlukŞAMPIYONLUK döneminde Türkiye'nin en iyi sağ bek performansına imza atarak 4.5 milyon Euro'luk bedelle bonservisinin alınmasını sağlamıştı.Beşiktaş, sezon başından bu yana neredeyse sağ ve solda kanatsız oynuyor. "Çok sevdiği kankası Aboubakar geldi, Ghezzal da dönüyor, Beşiktaş kanatlanmaya başlayacak" derken yaptığı hareket sorumsuzca. Öncesinde rakibin dirseğini hakem atlamış olabilir, VAR'dakiler uyumuş olabilir ama profesyonel bir futbolcunun, kırmızıyı gerektirecek hareketlerin içine girmesi yanlıştır. Öğrendiğim kadarıyla da gerekli uyarıyı Güneş'ten aldığı gibi gerekli cezayı da alacak. O pozisyonda dirsek hakem tarafından görülse sonraki diyaloglar yaşanmayacağı için Beşiktaş yine bir hakem hatasıyla bir oyuncuyu cezaya kurban verecek.