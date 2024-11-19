Koşmayana saygı duymam

Beşiktaş defansının en önemli isimlerinden olan Gabriel Paulista, İspanyol basınına hem siyah-beyazlı takıma transfer süreci hem de futbola bakışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk zamanlar Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını kaydeden Brezilyalı stoper, "Geçen ocak ayında Atletico'dan önce Beşiktaş bana ulaştı.Teklifi yükselttiler fakat dinlemek bile istemiyordum. Valencia'dan ayrılmayı istememiştim ama beni istemediler. Beşiktaş 3 yıllık, Atletico Madrid ise 6 aylık teklif sunmuştu." dedi.Beşiktaş'ın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, "Sahada her şeyini vermeyen bir takım arkadaşımı gördüğümde küplere binerim.Çünkü ben elimden gelenin fazlasını yaparken sahada yürüyenlere saygı duyamam." ifadelerini kullandı.