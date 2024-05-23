Kötü sezonu telafi edeceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, siyahbeyazlıların her zaman şampiyonluğa yakın bir camia olduğunu ancak bu sezon geride kaldıklarını söyledi. Finalde kazanıp, üzdükleri taraftarlara armağan vermek istediklerini bildiren 47 yaşındaki hoca, şu ifadeleri kullandı:Analizlerimizi, fikir alışverişlerimizi yaptık. İnşallah sonuç bizim açımızdan iyi olur. Ufak tefek sakatlıkları, problemi olan futbolcular var ama hepsi ne olursa olsun oynamak istiyorlar.""Necip, Beşiktaş için çok önemli, fedakâr bir oyuncu. Hiçbir zaman 'oynamam' dediğini görmedim.Necip'in bizimle beraber olması beni çok rahatlatıyor." Kaptan Necip Uysal da çok kötü bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Bizim için sezonun en önemli maçı.Hatay maçı sonrası taraftarın alkışlaması bizi olumlu etkiledi. Kazanırsak 9'uncu kupam olacak. Türkiye'de 100 maç iyi oynuyorsunuz, 101'incide hata yaptığınız zaman kötü oluyorsunuz."A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası öncesi 4 Haziran'da İtalya ve 10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Semih Kılıçsoy da davet edildi. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü, Mart'ta da Ay-Yıldızlı ekibe çağrılmış ancak formayı giyemeden 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.1- Hatayspor maçı 2-2 beraberlikle sonuçlansa da taraftarların takımı tribüne çağırıp alkışlaması ve verilen destek futbolcuları morallendirdi.2- Ancak karşılaşma sonrası Mourinho gündeminin oluşması, camianın da takımın da odağını etkiledi. Samet Aybaba, tesislerde ana gündem maddesinin kupa maçı ve Trabzonspor olması için mesai harcadı.3- Takımı maça konsantre etme konusunda kaptan Necip Uysal sorumluluk aldı. Oyuncluarla tek tek konuşup karşılamaya motive etti.4- Teknik sorumlu Serdar opraktepe, kafasındaki 11'i deneme yanılmalarla bulmaya çalıştı. 4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemleri üzerine taktik çalışmalar yaptı.5- Topraktepe, taktik idmanların bazılarıda Muleka'yı santrfor oynatırken, Muci'yi sola çekip orta sahayı üçleyerek Semih'i forvet oynattı.6- Aylar sonra Hataspor maçında gol sevinci yaşayan Aboubakar, hafta boyunca çok sıkı çalıştı. Tecrübeli oyuncu, sezonun finalini kendisine yakışan şekilde yapacağının sözünü verdi.7- Kanat ve bekleri çok etkili kullanan Trabzonspor'a karşı Masuaku ve Svensson uyarıldı, önde yakalanmamaları istendi. Onuachu'yu etkisiz hale getirmenin yolunun çizgideki oyuncuların iyi savunma yapmalarından geçtiği aktarıldı.8- Maça Musrati, Gedson ve Salih'i aynı anda kullanarak başlamayı da düşünen Topraktepe, hızlı geçişlerde rakibin sorun yaşadığını ve merkezi kolay kaybettiklerini oyuncularına aktardı.9- Teknik ekip, Muci ve Gedson'a hafta boyunca merkezden alacakları topları hızlı bir şekilde rakip ceza sahası çevresine taşıması halinde pozisyonlar üretebileceklerini anlattı.10- Taraftar grupları tesislere gitti ve takımdan kupa sözü istedi. Ardından son olarak yöneticiler de tesislerde yerini aldı, futbolculara camianın kendilerinden beklentilerini anlattı.