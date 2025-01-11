Kovac’ta tek sorun ailesi

Serdal Adalı'nın gönlündeki teknik direktör Roger Schmidt olsa da sezon başına maliyetinin 7 milyon Euro'yu bulması bu tercihin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Siyah-beyazlıların başına geçmeye olumlu yaklaşan Rudi Garcia listenin son sırasında bulunurken öne çıkan isimlerden birisi de Niko Kovac oldu.. Bu nedenle Beşiktaş'a işi bitirecek son cevabı vermedi. Başkan Adalı'nın, en geç hafta başında yeni teknik direktörü açıklamak istediği, ardından da transfer gündemine yoğunlaşmayı planladığı öğrenildi.