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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Kredisini tüketti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kredisini tüketti

Kariyerindeki 15. sakatlığını yaşayan Rachid Ghezzal’a devre arasına kadar süre verildi. Cezayirli yıldızın performansı yükselmezse yerine alternatif isim bakılacak

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal, bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramıyor. Son olarak Başakşehir karşısında 41. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, uzatmalarla birlikte 10 dakika sahada kalabilmişti. Devre arasında ise kasığındaki ağrı nedeniyle gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kaldı. 31 yaşındaki oyuncu psikolojik olarak da yıkım yaşıyor. Kariyerinde 15 kez sakatlık gören başarılı kanadın kredisi tükenmiş noktada. Yıldız futbolcu, devre arasına kadar tamamen toparlanıp iyileşmezse yerine transfer yapılacak.

2 KEZ 90 DAKİKA OYNADI
Ghezzal, bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 538 dakika süre aldı, sadece 2 maçı 90 dakika oynadı. 1 gol, 3 asist ile oynayan tecrübeli isim 10 maçta görev yapamadı.

ACİL ARANIYOR! Kanat&Ön libero
Siyah-beyazlıların başında mesaisine hız veren teknik direktör Rıza Çalımbay, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bulgaristan'dan iki oyuncu için yakın takibe geçtiklerini söyleyen Çalımbay'ın kanat forvet ve ön libero bölgesine acil takviye planladığı öğrenildi.

MULEKA KADRO DIŞI BIRAKILDI!
KARTAL'IN Kongolu oyuncusu Jackson Muleka kadro dışı bırakıldı. Ülkesinin Moritanya ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçın kadrosuna alınmayan 24 yaşındaki hücumcu, teknik direktör Sebastien Desabre'yi protesto ederek takım arkadaşı Makabi Lilepo ile stada gitmedi. Bu hareket sonrasında iki oyuncu da milli takım kafilesinden çıkarıldı.

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Kredisini tüketti
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