Kredisini tüketti

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal, bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramıyor. Son olarak Başakşehir karşısında 41. dakikadayerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, uzatmalarla birlikte 10 dakika sahada kalabilmişti.31 yaşındaki oyuncu psikolojik olarak da yıkım yaşıyor. Kariyerinde 15 kez sakatlık gören başarılı kanadın kredisi tükenmiş noktada.Ghezzal, bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 538 dakika süre aldı, sadece 2 maçı 90 dakika oynadı. 1 gol, 3 asist ile oynayan tecrübeli isim 10 maçta görev yapamadı.Siyah-beyazlıların başında mesaisine hız veren teknik direktör Rıza Çalımbay, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bulgaristan'dan iki oyuncu için yakın takibe geçtiklerini söyleyen Çalımbay'ın kanat forvet ve ön libero bölgesine acil takviye planladığı öğrenildi.KARTAL'IN Kongolu oyuncusu Jackson Muleka kadro dışı bırakıldı. Ülkesinin Moritanya ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçın kadrosuna alınmayan 24 yaşındaki hücumcu, teknik direktör Sebastien Desabre'yi protesto ederek takım arkadaşı Makabi Lilepo ile stada gitmedi.