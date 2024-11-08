Kriz bitti şimdi icraat zamanı

Siyah-beyazlılarda haftalar süren sakatlıklarını atlatan Paulista ile Rashica, Malmö maçıyla sahalara geri döndü.72. dakikada Rashica'nın oyuna girmesiyle birlikte işin şekli değişti. Kosovalı oyuncu ilk golün ön asistini yapan isimdi. Ayrıca savunmaya verdiği katkıyla da dikkat çekti.Libyalı futbolcu kısa sürede takıma ve oyuna etkide bulundu.İkinci golün sahibi Semih Kılıçsoy ise bu sezon ilk kez gerçek mevkii olan santrforda oynarken gol sevincini yaşayıp suskunluğunu bozdu.Hollandalı teknik adam,ve kanatları daileoluşturacak. Musrati'nin de aynı şekilde 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Sezon başındaki oyunu yakalamak isteyen deneyimli hocanın, talebelerini mümkün mertebe gerçek mevkilerinde görevlendirmeyi amaçladığı belirtildi.