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Giriş Tarihi: 8.11.2024

Kriz bitti şimdi icraat zamanı

Van Bronckhorst, Başakşehir maçında Rafa Silva’yı 10 numaraya çekerken, kanatları Rashica ve Muçi’ye teslim edecek. Al Musrati’nin de ilk 11’de yer alması bekleniyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kriz bitti şimdi icraat zamanı
Siyah-beyazlılarda haftalar süren sakatlıklarını atlatan Paulista ile Rashica, Malmö maçıyla sahalara geri döndü. Paulista 11'de forma giyerken, Uduokhai de böylelikle haftalar sonra gerçek mevkii olan sol stoperde görev yaptı. 72. dakikada Rashica'nın oyuna girmesiyle birlikte işin şekli değişti. Kosovalı oyuncu ilk golün ön asistini yapan isimdi. Ayrıca savunmaya verdiği katkıyla da dikkat çekti. Musrati'nin de Rashica ile aynı dakikada oyuna girmesinin ardından takımın organizasyonları daha derli toplu oldu. Libyalı futbolcu kısa sürede takıma ve oyuna etkide bulundu.

HEDEF SEZON BAŞINDAKİ OYUN
İkinci golün sahibi Semih Kılıçsoy ise bu sezon ilk kez gerçek mevkii olan santrforda oynarken gol sevincini yaşayıp suskunluğunu bozdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, kritik oyuncuların dahil olması ve kulübeden gelenlerin katkı vermesinin ardından takımı fabrika ayarlarına geri döndüreceği kaydedildi. Hollandalı teknik adam, Rafa Silva'yı 10 numaraya çekecek ve kanatları da Rashica ile Muçi'den oluşturacak. Musrati'nin de aynı şekilde 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Sezon başındaki oyunu yakalamak isteyen deneyimli hocanın, talebelerini mümkün mertebe gerçek mevkilerinde görevlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

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Kriz bitti şimdi icraat zamanı
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