Küllerinden doğdu!

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana
orta sahadaki mücadeleci futboluna
rağmen hücumda yeteri
kadar takıma katkı sağlayamadığı
için eleştirilen
Gedson Fernandes,
yeni sezonda ortaya
koyduğu futbolla
beklentileri karşılayacağının
mesajını
verdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde daha hücumcu bir kimliğe bürünen Portekizli yıldız, Lugano'ya iki şık gol atarak maçın yıldızı oldu. 25 yaşındaki orta saha, Beşiktaş kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında ağları sarstı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda ilk defa bir maçta iki gol birden atmayı başardı
. Bu sezon dört
karşılaşmaya da 11'de
başlayıp, 90'ar dakika
sahada kalan Gedson
Fernandes, Giovanni
van Bronckhorst'un en
çok güvendiği isimler arasında
yer alıyor.