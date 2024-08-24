Küllerinden doğdu!

Beşiktaş'a geldiği günden bu yanaorta sahadaki mücadeleci futbolunarağmen hücumda yeterikadar takıma katkı sağlayamadığıiçin eleştirilenGedson Fernandes,yeni sezonda ortayakoyduğu futbollabeklentileri karşılayacağınınmesajınıverdi.. Bu sezon dörtkarşılaşmaya da 11'debaşlayıp, 90'ar dakikasahada kalan GedsonFernandes, Giovannivan Bronckhorst'un ençok güvendiği isimler arasındayer alıyor.