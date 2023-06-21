Kuzyaev imza parası istiyor

Prensip olarak yıllık ücret ve bonus dışında ödeme yapmayan yönetim, 1.5 milyon Euro maaş teklifini biraz yükselterek bu transferi bitirmeyi hedefliyor
Ara transferde Josef de Souza, sezon bitimi de Atiba Hutchinson'un gidişi sonrası merkez orta sahayı takviye yaparak güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın hedefindeki isim Daler Kuzyaev… Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı sonrası söz konusu transfer için harekete geçen siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki futbolcuya1.5 milyonEuro yıllıkücret önerdi.Oyuncu ise 2milyon Euro talep etti. Ancak arada 500 bin Euro'luk fark olsa da asıl sorun bu değil…
MUKAVELEYE BONUSLAR EKLENECEK
Çünkü Zenit'le sözleşmesi biten Kuzyaev, 2 milyon Euro'luk maaşın yanı sıra bonservisi elinde olduğu için imza parası istedi. Ancak prensipolarak buna karşı olan ve son dönemdekitransferlere bu yönde ödemeyapmayan Beşiktaş, sorunu aşmanınyollarını arıyor… Teklif edilen rakamı biraz yükseltmeyi planlayan yönetim, mukaveleye ayrıca bonus maddeleri koyarak Kuzyaev'i ikna etmeye çalışacak. Taraflar arasındaki pazarlıkların hafta başına kadar sonuçlanması bekleniyor.