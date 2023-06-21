Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Kuzyaev imza parası istiyor
Giriş Tarihi: 21.6.2023

Kuzyaev imza parası istiyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kuzyaev imza parası istiyor

Prensip olarak yıllık ücret ve bonus dışında ödeme yapmayan yönetim, 1.5 milyon Euro maaş teklifini biraz yükselterek bu transferi bitirmeyi hedefliyor

Ara transferde Josef de Souza, sezon bitimi de Atiba Hutchinson'un gidişi sonrası merkez orta sahayı takviye yaparak güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın hedefindeki isim Daler Kuzyaev… Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı sonrası söz konusu transfer için harekete geçen siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Oyuncu ise 2 milyon Euro talep etti. Ancak arada 500 bin Euro'luk fark olsa da asıl sorun bu değil…

MUKAVELEYE BONUSLAR EKLENECEK
Çünkü Zenit'le sözleşmesi biten Kuzyaev, 2 milyon Euro'luk maaşın yanı sıra bonservisi elinde olduğu için imza parası istedi. Ancak prensip olarak buna karşı olan ve son dönemdeki transferlere bu yönde ödeme yapmayan Beşiktaş, sorunu aşmanın yollarını arıyor… Teklif edilen rakamı biraz yükseltmeyi planlayan yönetim, mukaveleye ayrıca bonus maddeleri koyarak Kuzyaev'i ikna etmeye çalışacak. Taraflar arasındaki pazarlıkların hafta başına kadar sonuçlanması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den 'Tahıl Koridoru Girişimi' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüyor: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti
Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri
Sonuna kadar okuyun
Narsist sevgilim hayatımı kararttı
Son dakika: PKK üyeliğinden yargılanan İBB çalışanı Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzyaev imza parası istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA