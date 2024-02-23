Liste kabarık!

Siyah-beyazlılarda yönetim gelecek sezonun kadrosunu planlamaya şimdiden başladı. Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, Avrupa'da oyuncu izlemeye devam ederken aynı zamanda sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara da göz dikildi. Bu isimler arasında Union Berlin'in tecrübeli stoperi Robin Knoche bulunuyor.
Ancak Kartal'ın yeni transfer yapabilmesi için gelecek sezon en az 9-10 yabancı futbolcusu ile yollarını ayırması gerekiyor. Bu nedenle yaz döneminde gelecek oyunculardan çok gidecekler açısından çok yoğun bir süreç yaşanması bekleniyor.
ROSİER'İN NİCE'DE DEVAM ETME İHTİMALİ YÜKSEK
Çünkü 18 yabancısı olan Beşiktaş, yeni kurala göre kadrosuna 12 isim yazabilecek.
Mevcut yabancılardan
Rosier, Onana, Hasic,
Montero ve Cisse kiralık
olarak farklı kulüplerde forma
giyiyor. Nice, Rosier için
opsiyonu kullanmayı planlarken
diğer oyuncular ise
yüksek ihtimalle takıma dönecek.
Onana, Hasic, Montero
ve Cisse dışında Rebic
ile Chamberlain de kadroda
düşünülmeyen futbolcular
arasında yer alıyor. Ancak bu 6 oyuncu ayrılsa dahi sadece bir kontenjanlık yer olacağı için Muleka'ya da gelecek bonservis teklifleri değerlendirilecek.
Ayrıca
mukavelesi sona eren
Ghezzal'ın opsiyonu kullanılmayacak.
ÇEBİ, 9 MART'TA CEVAP VERECEK!
BEŞİKTAŞ'TA 2024'ün ilk Olağan Divan Kurulu Toplantısı 9 Mart'ta Intercontinental Otel'de gerçekleştirilecek. Bu toplantının merakla beklenmesinin en önemli nedeni ise eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılma olasılığı. Çebi'nin görevi bıraktıktan sonra ortaya atılan kendi dönemiyle ilgili iddialara divan kurulunda cevap vermeyi planladığı öğrenildi.
İSTANBULSPOR BİLETLERİ 903 TL
HAFTA sonu İstanbulspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayacak. Ev sahibi İstanbulspor, siyah-beyazlılarla oynayacakları maçın deplasman bileti fiyatlarını rakibinin kuruluş yılına atıfta bulunarak belirledi. Sarı-siyahlılar, misafir tribünü 903 TL'den satışa sundu. Pazar günkü karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
6.5 MİLYON EURO'LUK HAYAL KIRIKLIĞI
Hiç oynamasa bile Beşiktaş'a yaklaşık 6.5 milyon Euro maliyeti olan Ante Rebic, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon 23 maçta forma giyen ancak 691 dakika sahada kalan Hırvat futbolcu, sadece 1 gol atarken 5 de asist yaptı.