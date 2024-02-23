Liste kabarık!

Siyah-beyazlılarda yönetim gelecek sezonun kadrosunu planlamaya şimdiden başladı. Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, Avrupa'da oyuncu izlemeye devam ederken aynı zamanda sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara da göz dikildi.Ancak Kartal'ın yeni transfer yapabilmesi için gelecek sezon en az 9-10 yabancı futbolcusu ile yollarını ayırması gerekiyor. Bu nedenle yaz döneminde gelecek oyunculardan çok gidecekler açısından çok yoğun bir süreç yaşanması bekleniyor.Mevcut yabancılardanRosier, Onana, Hasic,Montero ve Cisse kiralıkolarak farklı kulüplerde formagiyiyor. Nice, Rosier içinopsiyonu kullanmayı planlarkendiğer oyuncular iseyüksek ihtimalle takıma dönecek.Onana, Hasic, Monterove Cisse dışında Rebicile Chamberlain de kadrodadüşünülmeyen futbolculararasında yer alıyor.Ayrıcamukavelesi sona erenGhezzal'ın opsiyonu kullanılmayacak.BEŞİKTAŞ'TA 2024'ün ilk Olağan Divan Kurulu Toplantısı 9 Mart'ta Intercontinental Otel'de gerçekleştirilecek. Bu toplantının merakla beklenmesinin en önemli nedeni ise eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılma olasılığı. Çebi'nin görevi bıraktıktan sonra ortaya atılan kendi dönemiyle ilgili iddialara divan kurulunda cevap vermeyi planladığı öğrenildi.HAFTA sonu İstanbulspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayacak. Ev sahibi İstanbulspor, siyah-beyazlılarla oynayacakları maçın deplasman bileti fiyatlarını rakibinin kuruluş yılına atıfta bulunarak belirledi. Sarı-siyahlılar, misafir tribünü 903 TL'den satışa sundu. Pazar günkü karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Hiç oynamasa bile Beşiktaş'a yaklaşık 6.5 milyon Euro maliyeti olan Ante Rebic, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon 23 maçta forma giyen ancak 691 dakika sahada kalan Hırvat futbolcu, sadece 1 gol atarken 5 de asist yaptı.