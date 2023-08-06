Malinovskyi’de sıcak temas

Beşiktaş, Marsilya'nın 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ruslan Malinovskyi için temaslara başladı. Fransız takımına, 30 yaşındaki orta sahaya karşılık 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ve 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerildi. Orta sahaya düşünülen bir başka isim olan Roberto Pereyra'nın menajeri ile İstanbul'da bir araya gelen siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldızdan da umutlu