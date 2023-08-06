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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Malinovskyi’de sıcak temas

Ogün ŞAHİNOĞLU
Malinovskyi’de sıcak temas

Ukraynalı yıldızı transfer etmek isteyen Beşiktaş, Marsilya’ya 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi

Beşiktaş, Marsilya'nın 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ruslan Malinovskyi için temaslara başladı. Fransız takımına, 30 yaşındaki orta sahaya karşılık 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ve 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerildi. Orta sahaya düşünülen bir başka isim olan Roberto Pereyra'nın menajeri ile İstanbul'da bir araya gelen siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldızdan da umutlu. Görüşmeye zoom üzerinden katılan Pereyra'nın Beşiktaş'ın 2+1 yıllık kontrat ve 2.1 milyon Euro teklifine hafta başında cevap vereceği öğrenildi.

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Malinovskyi’de sıcak temas
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