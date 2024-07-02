Mario Hermoso için yeni atak

Siyahbeyazlılar, stoper bölgesinde Paulista'dan sonra ikinci takviyesini yapmak için çaba harcıyor. Mats Hummels'in 1.5 ay önce iletilen teklife hâlâ dönüş yapmaması üzerine Beşiktaş, yeniden Mario Hermoso ile görüşmelere başladı.
İspanyol oyuncunun Atletico Madrid'den resmen ayrılmasıyla temaslar hızlanırken yıllık 4 milyon Euro garanti ücret üzerinden pazarlıklar sürüyor. 3 milyon Euro bandında kalmak isteyen yönetim, bonservisi elinde olan ve İtalya'dan da ciddi talipleri bulunan 29 yaşıdaki oyuncunun menajerini yüz yüze görüşme için İstanbul'a davet etti.
Birkaç gün içerisinde tarafların bir araya gelerek anlaşma zemini araması bekleniyor.
'İLK HAFTALAR KRİTİK'
BEŞIKTAŞ, Van Bronckhorst yönetiminde ilk antrenmanını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yeni transfer Rafa Silva yarın İstanbul'a gelerek takıma dahil olacak. Masuaku, Aboubakar ve Colley ise 8 Temmuz'a kadar izinli. Hollandalı hoca, "Çok çalışacağız, ilk haftalar çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.