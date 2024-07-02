Mario Hermoso için yeni atak

Siyahbeyazlılar, stoper bölgesinde Paulista'dan sonra ikinci takviyesini yapmak için çaba harcıyorİspanyol oyuncunun Atletico Madrid'den resmen ayrılmasıyla temaslar hızlanırken yıllık 4 milyon Euro garanti ücret üzerinden pazarlıklar sürüyor.Birkaç gün içerisinde tarafların bir araya gelerek anlaşma zemini araması bekleniyor.