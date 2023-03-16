Masuaku ekmeğini taştan çıkardı!

Sözleşmesindeki 25 maçlık opsiyon sebebiyle ara transferde gönderilmesi dahi düşünülen, ardından maddenin kaldırılması için West Ham United ile görüşülen Arthur Masuaku takımda tutulmuştu. Lige verilen aranın ardından dönüşte çıktığı iki maçta da iyi bir performans sergileyen ve Başakşehir karşılaşmasında bunu golle taçlandıran tecrübeli sol bek için yeni plan,Siyah-beyazlıyönetimin, daha öncegörüştüğü ve ılımlı yaklaşımgördüğü West HamUnited'a 2.2 milyon Eurobonservis bedeli yerine1.2 milyon Euro teklifedeceği iletildi. AyrıcaOpsiyon devreye girmesidurumunda tecrübeli bek,3 sezon boyunca yıllık 1.3milyon Euro kazanacak.