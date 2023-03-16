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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Masuaku ekmeğini taştan çıkardı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Masuaku ekmeğini taştan çıkardı!

3 maç sonra opsiyon maddesi dolacak oyuncu için West Ham’ın kapısı bir kez daha çalınacak. İngiliz ekibine 1.2 bonservis bedeli, futbolcuya da 1.3 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme önerilecek

Sözleşmesindeki 25 maçlık opsiyon sebebiyle ara transferde gönderilmesi dahi düşünülen, ardından maddenin kaldırılması için West Ham United ile görüşülen Arthur Masuaku takımda tutulmuştu. Lige verilen aranın ardından dönüşte çıktığı iki maçta da iyi bir performans sergileyen ve Başakşehir karşılaşmasında bunu golle taçlandıran tecrübeli sol bek için yeni plan, hem bonservis bedelinin düşürülmesi hem de Beşiktaş'la arasındaki 3 yıllık sözleşme opsiyonunun revize edilmesi üzerine kuruldu.

WEST HAM ILK GÖRÜŞMEDE OLUMLUYDU
Siyah-beyazlı forma altında şu ana dek 23 maça çıkan ve bunların 22'sinde kriteri yerine getiren Demokratik Kongolu, 3 karşılaşmada daha 11'de yer alıp, 45 dakika sahada kalırsa sözleşmesi otomatik olarak devreye girecek ve Beşiktaş'ın bonservisini alması gerekecek. Siyah-beyazlı yönetimin, daha önce görüştüğü ve ılımlı yaklaşım gördüğü West Ham United'a 2.2 milyon Euro bonservis bedeli yerine 1.2 milyon Euro teklif edeceği iletildi. Ayrıca Masuaku'nun da 3 yıllık sözleşmesinin oyuncuyla yapılacak görüşmeyle 2 yıla indirilmesi isteniyor. Opsiyon devreye girmesi durumunda tecrübeli bek, 3 sezon boyunca yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak.

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Masuaku ekmeğini taştan çıkardı!
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