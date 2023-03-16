Masuaku ekmeğini taştan çıkardı!

3 maç sonra opsiyon maddesi dolacak oyuncu için West Ham’ın kapısı bir kez daha çalınacak. İngiliz ekibine 1.2 bonservis bedeli, futbolcuya da 1.3 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme önerilecek
Sözleşmesindeki 25 maçlık opsiyon sebebiyle ara transferde gönderilmesi dahi düşünülen, ardından maddenin kaldırılması için West Ham United ile görüşülen Arthur Masuaku takımda tutulmuştu. Lige verilen aranın ardından dönüşte çıktığı iki maçta da iyi bir performans sergileyen ve Başakşehir karşılaşmasında bunu golle taçlandıran tecrübeli sol bek için yeni plan, hem bonservis bedelinindüşürülmesi hem deBeşiktaş'la arasındaki 3yıllık sözleşme opsiyonununrevize edilmesiüzerine kuruldu.
WEST HAM ILK GÖRÜŞMEDE OLUMLUYDU
Siyah-beyazlı formaaltında şu ana dek 23maça çıkan ve bunların22'sinde kriteri yerine getirenDemokratik Kongolu,3 karşılaşmada daha11'de yer alıp, 45 dakikasahada kalırsa sözleşmesiotomatik olarakdevreye girecek ve Beşiktaş'ınbonservisini almasıgerekecek. Siyah-beyazlıyönetimin, daha öncegörüştüğü ve ılımlı yaklaşımgördüğü West HamUnited'a 2.2 milyon Eurobonservis bedeli yerine1.2 milyon Euro teklifedeceği iletildi. AyrıcaMasuaku'nun da 3 yıllıksözleşmesinin oyuncuylayapılacak görüşmeyle 2yıla indirilmesi isteniyor.Opsiyon devreye girmesidurumunda tecrübeli bek,3 sezon boyunca yıllık 1.3milyon Euro kazanacak.