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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Masuaku ‘evet’ dedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Masuaku ‘evet’ dedi

29 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisini isteyen Olympiakos’a olumlu yanıt verdi. İşin bitmesi durumunda Beşiktaş bir taşla iki kuş vuracak

Beşiktaş teknik heyetinin kadroda düşünmediği Arthur Masuaku, kendisine talip olan Olympiakos'la görüşmelere başladı. Yunan ekibinin teknik direktörü Michel, 29 yaşındaki sol beki bizzat arayarak, Marcelo'dan boşalan sol bek mevkiine kendisini istediğini iletti. Demokratik Kongolu oyuncu da İspanyol çalıştırıcıya olumlu yanıt verdi. Olympiakos, taraflarla tüm anlaşmayı tamamlaması durumunda Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiralayacak. Beşiktaş ise hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de 400 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olacak.

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Masuaku ‘evet’ dedi
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