Masuaku ‘evet’ dedi

29 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisini isteyen Olympiakos’a olumlu yanıt verdi. İşin bitmesi durumunda Beşiktaş bir taşla iki kuş vuracak
Beşiktaş teknik heyetinin kadroda düşünmediği Arthur Masuaku, kendisine talip olan Olympiakos'la görüşmelere başladı. Yunanekibinin teknik direktörüMichel, 29 yaşındakisol beki bizzat arayarak,Marcelo'danboşalan sol bek mevkiinekendisini istediğiniiletti. Demokratik Kongolu oyuncu da İspanyol çalıştırıcıya olumlu yanıt verdi. Olympiakos, taraflarla tüm anlaşmayı tamamlaması durumunda Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiralayacak. Beşiktaşise hem yabancıkontenjanındayer açacakhem de400 bin Euro'lukmaaş yükünden kurtulmuşolacak.