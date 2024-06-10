Masuaku yolcu yeni rota Rıdvan

Siyah-beyazlı takımın sol beki Arthur Masuaku, Fransa'dan Nantes ile görüşmelerini sürdürüyor.23 yaşındaki isim, şu aşamada Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasa da A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosuna davet edilmemesi nedeniyle kariyerine dair yeni planlar yapabileceği belirtildi.Genç sol bekin bu kez eski takımına "Evet" diyebileceği belirtildi.