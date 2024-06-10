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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Masuaku yolcu yeni rota Rıdvan

Masuaku yolcu yeni rota Rıdvan

Beşiktaş’ta D.Kongolu sol bek artık vedaya hazırlanırken yönetim de eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz için temaslara başladı

Siyah-beyazlı takımın sol beki Arthur Masuaku, Fransa'dan Nantes ile görüşmelerini sürdürüyor. Demokratik Kongolu oyuncu takımdan ayrılarak yeni bir yol çizmek isterken, Beşiktaş da sol bek mevkisi için eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı listeye dahil etti. 23 yaşındaki isim, şu aşamada Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasa da A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosuna davet edilmemesi nedeniyle kariyerine dair yeni planlar yapabileceği belirtildi. Ara transfer döneminde de Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, Rıdvan ile görüşmüş ancak olumlu yanıt alınamamıştı. Genç sol bekin bu kez eski takımına "Evet" diyebileceği belirtildi.
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Masuaku yolcu yeni rota Rıdvan
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