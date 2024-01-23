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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Matic için yüz yüze!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Matic için yüz yüze!

Rennes’in 35 yaşındaki oyuncu için kolaylık sağlayacağı bilgisini alan Beşiktaş yöneticileri hamlesini yaptı. Eğer görüşmede şartlar uygun gelirse Matic, Kartal olacak

Beşiktaş, ön libero transferi için gözünü Nemanja Matic'e dikti. Lider ruhlu oyuncu eksikliğini kapatmak için Sırp futbolcuyu seçen ve temaslara başlayan idareciler, olayı ileri boyuta taşıdı. 35 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştıran ve "5 milyon Euro bonservis isteniyor" haberini duyan yönetim, geri adım atmaya hazırlanıyordu ancak Matic'in kulübü Rennes'in; bu fiyatı, oyuncuyu Fransa liginden rakiplere vermemek için yüksek tuttuğu bilgisi geldi. Yurt dışından tekliflere ise Fransız kulübünün kolaylık sağlayacağı aktarıldı. Bunun üzerine Kartal, Matic'in menajeri Vlado Lemic'i görüşmeye çağırdı. Lemic bugün İstanbul'a gelecek ve şartlar konuşulacak. Tecrübeli futbolcu son maçlarda kadroya alınmıyor çünkü takımdan ayrılmak istiyor. Oyuncuyla Fulham'ın yanı sıra Lyon ve bir de İtalyan kulübü ilgileniyor.

JORGİNHO TEKLİFİ
BEŞİKTAŞ'A menajerlerden de bir öneri geldi. Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan Jorginho, siyah-beyazlı kulübe teklif edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta sahanın bir yıl da opsiyonu var ancak henüz kullanılmadı. Teklife sıcak bakan Beşiktaş, eğer ekonomisine uygun bir geri dönüş olursa pazarlıklara başlayacak.

TFF: BİZ ATAMADIK
TFF, Antalya Belek'te Rapid Wien ile Slovacko arasında 18 Ocak'ta oynanan hazırlık maçını yöneten Türk hakemlerin yasadışı bahis yaptığına yönelik dış basında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Bu maç ile ilgili olarak iki kulüpten ve ülke federasyonlarından TFF'ye herhangi bir izin başvurusu yapılmadığı belirtilirken, "Maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu karşılaşmayı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

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