Matic için yüz yüze!

Beşiktaş, ön libero transferi için gözünü Nemanja Matic'e dikti. Lider ruhlu oyuncu eksikliğini kapatmak için Sırp futbolcuyu seçen ve temaslara başlayan idareciler, olayı ileri boyuta taşıdı. 35 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştıran vehaberini duyan yönetim, geri adım atmaya hazırlanıyordu ancak Matic'in kulübü Rennes'in; bu fiyatı, oyuncuyu Fransa liginden rakiplere vermemek için yüksek tuttuğu bilgisi geldi.aktarıldı. Bunun üzerine Kartal, Matic'in menajeri Vlado Lemic'i görüşmeye çağırdı. Lemic bugün İstanbul'a gelecek ve şartlar konuşulacak. Tecrübeli futbolcu son maçlarda kadroya alınmıyor çünkü takımdan ayrılmak istiyor.BEŞİKTAŞ'A menajerlerden de bir öneri geldi. Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan Jorginho, siyah-beyazlı kulübe teklif edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta sahanın bir yıl da opsiyonu var ancak henüz kullanılmadı. Teklife sıcak bakan Beşiktaş, eğer ekonomisine uygun bir geri dönüş olursa pazarlıklara başlayacak., Antalya Belek'te Rapid Wien ile Slovacko arasında 18 Ocak'ta oynanan hazırlık maçını yönetenilişkin açıklamada bulundu. Bu maç ile ilgili olarak iki kulüpten ve ülke federasyonlarından TFF'ye herhangi bir izin başvurusu yapılmadığı belirtilirken, "Maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu karşılaşmayı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.