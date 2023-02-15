Maxim artık Kara Kartal

Ara dönemde Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'yi renklerine bağlayan Beşiktaş, beşinci transferini de Gaziantep FK'dan yaptı.Rumen on numara Alexandru Maxim için görüşmelere başladı. Dün de bu temaslar sonuçlandı ve Kara Kartal, 32 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer için Beşiktaş, Gaziantep FK'ya kiralama ücreti ödeyecek. Oyuncuya da sezonun geri kalanında elde edeceği maaş olan 400 bin Euro verilecek.Siyah-beyazlılar bir takviye de sol bek mevkiine yapmaya hazırlanıyor. Hatayspor forması giyenBeşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'ten gelecek yanıta göre bu oyuncu için hamle yapacak. Bu transfer gerçekleşirse;Bilindiği üzere TFF, ligden çekilen takımlardan yabancı transferi yapan ekiplerin, bu oyuncuları sahada 9. yabancı olarak oynatabileceğini açıklamıştıBeşıktaş; sol bek ve sol kanat dışında ön libero için de çalışmalarını sürdürüyor. Josef'in nisan ayına kadar %100 sağlıklı bir şekilde sahalarda yer alması mümkün görünmüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı isme Çin kulübü Beijing Guoan'dan teklif geldiği ve ayrılığa hazırlandığı kaydedildi. Yönetim, yeni sözleşme önermeyeceği Josef ile teklif sonrası fesih görüşmelerine başladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçle birlikte ön liberoya takviye yapmayı planlıyor. Beşiktaş'ta 3. sezonunu yaşayan Josef 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.