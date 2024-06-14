Meydan okumaya geldim

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon içinde de gündeminde olan ancak anlaşma sağlanamayan Giovanni van Bornckhorst, İstanbul'a geldi. Deneyimli çalıştırıcı, bugün saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenecek törenle siyahbeyazlı kulübe 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak, ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Törene başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.İstanbul'a ayak basar basmaz yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Çok çalışmaya hazır olduğunu dile getiren 49 yaşındaki teknik adam,şeklinde konuştu. Van Bronckhorst'un imza töreni öncesi ve sonrasında yöneticilerle yapacağı bir dizi toplantının ardından Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının hız kazanması ve gidecek ve kalacaklar konusununda da önemli adımlar atılması bekleniyor.FUTBOLCULUK kariyerinde Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formasını giyen Van Bronckhorst'un Şampiyonlar Ligi de dahil, kaldırmadığı kupa neredeyse kalmadı. Sadece Premier Lig şampiyonluğunu yaşamadı.LAKABI 'Gio' olan Hollandalı çalıştırıcı, teknik direktörlüğe 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak adım attı. 2015'te 1. teknik adım görevine yükseldi. Aynı takımla Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu gördü.GLASGOW Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı. Ayrıca İskoçya Kupası kaldırdı.