Milli arada yara saracak

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yönetiminde aldığı Başakşehir galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'taSiyahbeyazlı ekipte; başta Vincent Aboubakar olmak üzere Arthur Masuaku, Eric Bailly, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sakatlıklarının tamamen geçmesi, Başakşehir karşılaşmasında yüzüne darbe alan Bakhtiyor Zaynutdinov'un da özel maske ile sahada yer alması bekleniyor. Sadeceve'ın dönüşüne kesin gözüyle bakılmıyor.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan ancak çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sonrasında ameliyat masasına yatanTakımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki milli stoperin, güçlenmeye devam ettiği ve fiziksel kalitesini artırdığı belirtildi. Tayyip Talha'nın yavaş yavaş takımın içerisine girip süreler bulmaya başlayacağı ve