Milli arada yara saracak

Başta Aboubakar olmak üzere Masuaku, Bailly, Salih ve Cenk’in iyileşmesi, Zaynutdinov’un özel maskeyle sahalara dönmesi bekleniyor
Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yönetiminde aldığı Başakşehir galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta sakat oyuncular da milli aradayara saracak ve büyük bölümütakıma dönecek. Siyahbeyazlı ekipte; başta Vincent Aboubakar olmak üzere Arthur Masuaku, Eric Bailly, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sakatlıklarının tamamen geçmesi, Başakşehir karşılaşmasında yüzüne darbe alan Bakhtiyor Zaynutdinov'un da özel maske ile sahada yer alması bekleniyor. Sadece RachidGhezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın dönüşüne kesin gözüyle bakılmıyor.
TAYYIP TALHA SANUÇ DERBİYE YETİŞECEK
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan ancak çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sonrasında ameliyat masasına yatan Tayyip Talha Sanuç,2 Nisan'da başlayan özlemini yineFenerbahçe derbisiyle giderecek. Takımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki milli stoperin, güçlenmeye devam ettiği ve fiziksel kalitesini artırdığı belirtildi. Tayyip Talha'nın yavaş yavaş takımın içerisine girip süreler bulmaya başlayacağı ve özellikle9 Aralık'ta Vodafone Park'ta oynanacakFenerbahçe derbisinde 11'de formagiyecek seviyeye geleceği ifade edildi.