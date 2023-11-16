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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Milli arada yara saracak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Milli arada yara saracak

Başta Aboubakar olmak üzere Masuaku, Bailly, Salih ve Cenk’in iyileşmesi, Zaynutdinov’un özel maskeyle sahalara dönmesi bekleniyor

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yönetiminde aldığı Başakşehir galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta sakat oyuncular da milli arada yara saracak ve büyük bölümü takıma dönecek. Siyahbeyazlı ekipte; başta Vincent Aboubakar olmak üzere Arthur Masuaku, Eric Bailly, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sakatlıklarının tamamen geçmesi, Başakşehir karşılaşmasında yüzüne darbe alan Bakhtiyor Zaynutdinov'un da özel maske ile sahada yer alması bekleniyor. Sadece Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın dönüşüne kesin gözüyle bakılmıyor.



TAYYIP TALHA SANUÇ DERBİYE YETİŞECEK
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan ancak çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sonrasında ameliyat masasına yatan Tayyip Talha Sanuç, 2 Nisan'da başlayan özlemini yine Fenerbahçe derbisiyle giderecek. Takımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki milli stoperin, güçlenmeye devam ettiği ve fiziksel kalitesini artırdığı belirtildi. Tayyip Talha'nın yavaş yavaş takımın içerisine girip süreler bulmaya başlayacağı ve özellikle 9 Aralık'ta Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde 11'de forma giyecek seviyeye geleceği ifade edildi.

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Milli arada yara saracak
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