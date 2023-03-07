Milli takım Mert’e emanet

Mert Günok’a hayran kalan Stefan Kuntz, Ermenistan ile Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı file bekçisine emanet edecek
Siyah-beyazlılarda sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, iyileştikten sonra da Valerien İsmael'den şans bulamamıştı. Teknik direktörlüğeŞenol Güneş'in gelişiylebirlikte kaleyi hementeslim alan tecrübeli filebekçisi, Beşiktaş'ın kritikpuanlarında başroloynadı ve taraftarıngönlünü fethetti. Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı. Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı. Ankaragücü karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip eden Stefan Kuntz, Mert Günok'un performansını çok beğenirken bu ayın sonundaki Ermenistanve Hırvatistan maçlarında kaleyiBeşiktaşlı oyuncuya teslim edecek.
GHEZZAL PAZAR DÖNÜYOR SAKATLIK dönüşünde Antalya maçında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanan Rachid Ghezzal, ısınma sırasında sakatlanınca hevesi de kursağında kalmıştı. Cezayirlioyuncunun tedavi süreci sürerkenbu hafta pazar günü oynanacakBaşakşehir maçında kulübede olmasıbekleniyordu ancak riske edilmemesiadına ilk 11'e alınmayacak.