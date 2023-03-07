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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Milli takım Mert’e emanet

Ogün ŞAHİNOĞLU
Milli takım Mert’e emanet

Mert Günok’a hayran kalan Stefan Kuntz, Ermenistan ile Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı file bekçisine emanet edecek

Siyah-beyazlılarda sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, iyileştikten sonra da Valerien İsmael'den şans bulamamıştı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi hemen teslim alan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın kritik puanlarında başrol oynadı ve taraftarın gönlünü fethetti. Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı. Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı. Ankaragücü karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip eden Stefan Kuntz, Mert Günok'un performansını çok beğenirken bu ayın sonundaki Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı oyuncuya teslim edecek.

GHEZZAL PAZAR DÖNÜYOR
SAKATLIK dönüşünde Antalya maçında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanan Rachid Ghezzal, ısınma sırasında sakatlanınca hevesi de kursağında kalmıştı. Cezayirli oyuncunun tedavi süreci sürerken bu hafta pazar günü oynanacak Başakşehir maçında kulübede olması bekleniyordu ancak riske edilmemesi adına ilk 11'e alınmayacak.

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Milli takım Mert’e emanet
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