Milli takım Mert’e emanet

Siyah-beyazlılarda sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, iyileştikten sonra da Valerien İsmael'den şans bulamamıştı.Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı. Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı. Ankaragücü karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip eden Stefan Kuntz, Mert Günok'un performansını çok beğenirkendönüşünde Antalya maçında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanan Rachid Ghezzal, ısınma sırasında sakatlanınca hevesi de kursağında kalmıştı.