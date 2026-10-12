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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Miretti ödülünü aldı 11’in hakkını verdi

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Miretti ödülünü aldı 11’in hakkını verdi
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Juventus'tan, Beşiktaş'a katılan Fabio Miretti, milli arada antrenmanlarda gösterdiği performansla formayı aldı. İtalyan oyuncunun verimli bir dönem geçirdiği ve fiziksel açığını da kapattığı aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcu bugüne dek 2 lig, 1'de Avrupa maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Başarılı orta saha dün Kocaelispor karşısında ilk kez siyah-beyazlı forma altında ilk 11'de sahaya çıktı. 3 kilit pas verdi. 44/51 isabetli pasla yüzde 86'lık bir yüzde yakaladı. Rakip yarı sahadaki paslarda yüzde 77 (23/30), kendi yarı sahasında pasta yüzde 100'lük (21/21) isabet sağladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Miretti ödülünü aldı 11’in hakkını verdi
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