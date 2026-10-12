Miretti ödülünü aldı 11’in hakkını verdi

Juventus'tan, Beşiktaş'a katılan Fabio Miretti, milli arada antrenmanlarda gösterdiği performansla formayı aldı. İtalyan oyuncunun verimli bir dönem geçirdiği ve fiziksel açığını da kapattığı aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcu bugüne dek 2 lig, 1'de Avrupa maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Başarılı orta saha dün Kocaelispor karşısında ilk kez siyah-beyazlı forma altında ilk 11'de sahaya çıktı. 3 kilit pas verdi. 44/51 isabetli pasla yüzde 86'lık bir yüzde yakaladı. Rakip yarı sahadaki paslarda yüzde 77 (23/30), kendi yarı sahasında pasta yüzde 100'lük (21/21) isabet sağladı.
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Mete Efendioğlu - Editör