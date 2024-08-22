Muleka gitti Angelo geliyor

Beşiktaş'ta elden çıkartılacak oyuncular listesinde yer alan Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transfer oldu. Demokratik Kongolu futbolcu, Suudi ekibine 1 yıllığına 1 milyon Euro karşılığında kiralanırken yapılan mukaveleye şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi konuldu.Bu gelişmenin ardından kontenjanda yer açan Beşiktaş, Angelo'yu kiralayacak. Kartal, 19 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat ile anlaşırken Chelsea ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürüyor.