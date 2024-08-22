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Giriş Tarihi: 22.8.2024

Muleka gitti Angelo geliyor

Muleka gitti Angelo geliyor
Beşiktaş'ta elden çıkartılacak oyuncular listesinde yer alan Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transfer oldu. Demokratik Kongolu futbolcu, Suudi ekibine 1 yıllığına 1 milyon Euro karşılığında kiralanırken yapılan mukaveleye şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi konuldu. Al-Kholood kümede kalması halinde siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro bonservis bedeli alarak oyuncunun mülkiyetini karşı tarafa verecek. Bu gelişmenin ardından kontenjanda yer açan Beşiktaş, Angelo'yu kiralayacak. Kartal, 19 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat ile anlaşırken Chelsea ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
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Muleka gitti Angelo geliyor
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