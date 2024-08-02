Muleka gitti gidiyor!

Beşiktaş yönetimi, Jackson Muleka'ya talip olan Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Kholood ile pazarlıklarını sürdürüyor.Beşiktaşlı kurmayların hem kiralama hem de opsiyon ücretini biraz daha artırmak adına görüşmelere devam ettiği belirtildi. Oyununcun da kendisine yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki Boşnak oyuncunun bir sonraki satışından pay alacağı belirtildi.