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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Muleka’ya talip var

Muleka’ya talip var
Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3 milyon 350 bin Euro'ya transfer ettiği Jackson Muleka'ya Mısır ekibi Al Ahly talip oldu. Siyah-beyazlı kulübe dün bir menajer tarafından Al Ahly adına ilgi kağıdı gönderildi. Beşiktaş yönetimi oyuncusunu kiralamayı düşünmediğini, bonservis bedelinin ise 8 milyon Euro olduğunu iletti. 23 yaşındaki futbolcu için şayet bu seviyelerde resmi teklif masaya gelirse görüşme sağlanacak. Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 16 maça çıkan ve 5 gol, 1 asist kaydeden Demokratik Kongolu oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Muleka’ya talip var
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