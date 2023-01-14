Muleka’ya talip var

Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3 milyon 350 bin Euro'ya transfer ettiği Jackson Muleka'ya Mısır ekibi Al Ahly talip oldu. Siyah-beyazlı kulübe dün bir menajer tarafından Al Ahly adına ilgi kağıdı gönderildi.23 yaşındaki futbolcu için şayet bu seviyelerde resmi teklif masaya gelirse görüşme sağlanacak. Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 16 maça çıkan ve 5 gol, 1 asist kaydeden Demokratik Kongolu oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.