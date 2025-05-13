Musluk açıldı!

Beşiktaş, yeni sezonda kadrosuna santrfor takviyesi yapacak. Ciro İmmobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu üçlüsünden istediği randımanı alamayan siyah-beyazlılar, taraftarın yüzünü güldürecek bir isim için kolları sıvadı. Başkan Serdal Adalı, "Kimsenin tartışmayacağı bir golcü olacak. Hocamız kimi isterse alacağız" diyerek hedef gösterirken, teknik direktör Solskjaer de "Erling Haaland'ı istiyorum" sözleriyle esprili bir çıkış yapmıştı. Gelecek yıl ön tarafta sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, gerçekleştirilecek takviye için 10 milyon Euro (430 milyon TL) üzeri bütçeyi belirlemiş durumda.

JONAS WİND LİSTEDE İLK SIRADA

Golcü pazarında Paul Onuachu, Marvin Ducksch gibi isimler anılsa da bu oyuncular öncelik değil. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ın çok sayıda futbolcuyu takip ettiği ve durumlarını araştırdığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların listesinde önemli yer tutan oyuncular arasında Wolfsburg'un Danimarkalı santrforu Jonas Wind bulunuyor. Bu sezon 35 maçta 11 gol, 4 asistle oynayan ve kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, yakından izleniyor.



JONAS WİND

Kulübü ile bir yıllık sözleşmesi kalan ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Jonas Wind, Danimarka Milli Takımı forması ile 34 maçta sahaya çıktı. 1.90 cm boyundaki santrfor, 8 kez ağları havalandırdı.