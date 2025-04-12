Mustafa gol hasretini bitirmek istiyor

BEŞİKTAŞ'IN 17 yaşındaki santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun bugün Başakşehir karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Immobile'nin yerine sahaya çıkacağı öğrenilen genç oyuncu, aylar süren sessizliğine de son vermek istiyor.İlk 11'de görev alma fırsatı ayağına gelmişken bunu iyi değerlendirmek isteyen milli forvet, formayı düzenli olarak kapma peşinde olacak. 24 maçta 465 dakika süre alabilen Mustafa Erhan 1 gol, 1 asist yapabildi.