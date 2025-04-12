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Giriş Tarihi: 12.4.2025

Mustafa gol hasretini bitirmek istiyor

Mustafa gol hasretini bitirmek istiyor
BEŞİKTAŞ'IN 17 yaşındaki santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun bugün Başakşehir karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Immobile'nin yerine sahaya çıkacağı öğrenilen genç oyuncu, aylar süren sessizliğine de son vermek istiyor. Bu sezon sadece 3 Ağustos 2024'teki TFF Süper Kupa'da Galatasaray ağlarını sarsan Mustafa, 251 günlük gol özlemini sonlandırmayı amaçlıyor. İlk 11'de görev alma fırsatı ayağına gelmişken bunu iyi değerlendirmek isteyen milli forvet, formayı düzenli olarak kapma peşinde olacak. 24 maçta 465 dakika süre alabilen Mustafa Erhan 1 gol, 1 asist yapabildi.
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Mustafa gol hasretini bitirmek istiyor
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