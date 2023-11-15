Nakite sıkışmış

Burak Yılmaz, Kamerunlu futbolcunun dört ay sonraki alacaklarını isteyerek oynamadığını iddia ederken kulüp, oyuncuya bir defaya mahsus avans verildiğini açıkladı Tecrübeli futbolcunun aldığı paranın bir miktarı ile eski eşine ödeme yaptığı, ayrıca ülkesinde inşa ettirdiği otelin giderleri için kullandığı ortaya çıktı
Beşiktaş'tan istifa ettikten sonra tüm oyuncuları, hatta kulüp personellerini sosyal medyada takipten çıkaran Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu. Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını ileri sürerken konuyla ilgili siyahbeyazlı kulüpten cevap geldi. Yapılan açıklamada,Aboubakar'ın oynamamanedeninin sakatlıktanbaşka bir şey olmadığı belirtildi.
GÜNÜMÜZÜN DEĞİL, YAZ DÖNEMİNİN MESELESİ
Devamında ise Aboubakar'ınkulüpten avanstalep ettiği ve bu doğrultudayakın tarihtekioluşacak hak edişlerinemahsuben bir kereyemahsus olmak üzereödeme yapıldığı kaydedildi.Talebin günümüzdedeğil, aylar öncesindegerçekleştiği de belirtildi.Kamerunlu futbolcununavans talebinin sebebininise kişisel olduğu ortayaçıktı. Boşandığı eski eşinedaha önceden yüklü miktardapara ödeleyen ve ülkesindeotel yaptıran golcüoyuncunun bu nedenleavans aldığı öğrenildi.
SKORA 73 KEZ KATKI YAPTI
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki deneyimli santrforu Vincent Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 18 karşılaşmada 1441 dakika süre aldı, 11 gol, 3 asist üretti. Üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, toplamda 101 müsabakada 59 gol, 14 asistle oynayarak skora 73 kez katkı sağladı.