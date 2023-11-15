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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Nakite sıkışmış

Ogün ŞAHİNOĞLU
Nakite sıkışmış

Burak Yılmaz, Kamerunlu futbolcunun dört ay sonraki alacaklarını isteyerek oynamadığını iddia ederken kulüp, oyuncuya bir defaya mahsus avans verildiğini açıkladı Tecrübeli futbolcunun aldığı paranın bir miktarı ile eski eşine ödeme yaptığı, ayrıca ülkesinde inşa ettirdiği otelin giderleri için kullandığı ortaya çıktı

Beşiktaş'tan istifa ettikten sonra tüm oyuncuları, hatta kulüp personellerini sosyal medyada takipten çıkaran Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu. Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını ileri sürerken konuyla ilgili siyahbeyazlı kulüpten cevap geldi. Yapılan açıklamada, Aboubakar'ın oynamama nedeninin sakatlıktan başka bir şey olmadığı belirtildi.

GÜNÜMÜZÜN DEĞİL, YAZ DÖNEMİNİN MESELESİ
Devamında ise Aboubakar'ın kulüpten avans talep ettiği ve bu doğrultuda yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere ödeme yapıldığı kaydedildi. Talebin günümüzde değil, aylar öncesinde gerçekleştiği de belirtildi. Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebinin ise kişisel olduğu ortaya çıktı. Boşandığı eski eşine daha önceden yüklü miktarda para ödeleyen ve ülkesinde otel yaptıran golcü oyuncunun bu nedenle avans aldığı öğrenildi.

SKORA 73 KEZ KATKI YAPTI
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki deneyimli santrforu Vincent Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 18 karşılaşmada 1441 dakika süre aldı, 11 gol, 3 asist üretti. Üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, toplamda 101 müsabakada 59 gol, 14 asistle oynayarak skora 73 kez katkı sağladı.

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Nakite sıkışmış
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