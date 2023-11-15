Nakite sıkışmış

Beşiktaş'tan istifa ettikten sonra tüm oyuncuları, hatta kulüp personellerini sosyal medyada takipten çıkaran Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu. Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını ileri sürerken konuyla ilgili siyahbeyazlı kulüpten cevap geldi.Devamında iseTalebin günümüzdedeğil, aylar öncesindegerçekleştiği de belirtildi.Kamerunlu futbolcununavans talebinin sebebininise kişisel olduğu ortayaçıktı. Boşandığı eski eşinedaha önceden yüklü miktardapara ödeleyen ve ülkesindeotel yaptıran golcüoyuncunun bu nedenleavans aldığı öğrenildi.Beşiktaş'ın 31 yaşındaki deneyimli santrforu Vincent Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 18 karşılaşmada 1441 dakika süre aldı, 11 gol, 3 asist üretti. Üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, toplamda 101 müsabakada 59 gol, 14 asistle oynayarak skora 73 kez katkı sağladı.