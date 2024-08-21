Nantes Ersin’i istiyor

Siyah-beyazlılarla birçok kupa kaldırma başarısı gösteren ancakFoot Mercato'da yer alan habere göre; Fransız ekibi Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. Nantes, 23 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Siyahbeyazlı yönetim ise takımın ikinci kalecisi olan Ersin için kiralama seçeneğine sıcak bakmıyor.ancak kendisine ayrılık izni çıkmamıştı. 2 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Ersin'in,