Nantes Ersin’i istiyor

Siyah-beyazlılarla birçok kupa kaldırma başarısı gösteren ancak kaledeki 1. sırasını Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan talip çıktı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fransız ekibi Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. Nantes, 23 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Siyahbeyazlı yönetim ise takımın ikinci kalecisi olan Ersin için kiralama seçeneğine sıcak bakmıyor. Ersin Destanoğlu geride kalan sezonlarda Fransa'nın bir diğer takımı Nice'ten de teklif almış
ancak kendisine ayrılık izni çıkmamıştı. 2 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Ersin'in, Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.