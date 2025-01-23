Ndour zirvesi

Beşiktaş'ın sezon başında PSG'den kiraladığı İtalyan orta saha Cher Ndour, takımdan ayrılmak üzere. Bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi, kiralık kontenjanında yer açmak için Ndour'u bonservisiyle başka bir kulübe göndermek istiyor. İtalya'dan Como ve Fiorentina ile ciddi görüşmeler yapan, son aşamalara gelen PSG, Beşiktaş ile de temasa geçti. Siyahbeyazlılara oyuncuyu geri istediğini bildirdi. Taraflar arasındaki görüşme devam ediyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta görev aldı. Genç futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.