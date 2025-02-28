Ne yapsa olmuyor

Beşiktaş ile yeni macerasına iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hem saha sonuçlarını düzeltti hem de düşüşte olan birçok futbolcuyu ayağa kaldırdı. Savunmayı toparlayan, orta sahaları hareketlendiren tecrübeli hocanın henüz aradığı performansı bulamadığı tek bölge santrfor oldu. Siyah-beyazlılarda, Ciro İmmobile'nin formsuzluğu haftalardır sürerken 5 maçtır ligde gol atamıyor. Bu sezon 3 kez adale sakatlığı yaşayan İtalyan futbolcu, 10 maç kaçırdı. Fiziksel durumu tatmin etmeyen ve bitiriciliği de zayıflayan İmmobile'nin, yerine ilk aday Semih Kılıçsoy…

KAYSERİ MAÇINDA SEMİH ÖNDE

Beşiktaş'ın genç santrforu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı ancak gol ya da asist katkısı verememişti. Immobile ve Semih arasında tercih yapacak olan deneyimli hoca, takımı yukarı çekecek santrfor performansı arayışında. Ancak şu ana dek herhangi birine ikna olmuş değil. Solskjaer'in yarın Kayserispor ile oynanacak lig müsabakasında kimle sahaya çıkacağı merak edilirken Semih'e bir kez daha 11'de şans tanıyabileceği aktarıldı.

'BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM'

BEŞİKTAŞ'IN İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, Sky Sports'un Formula 1 programına konuk oldu. 35 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta çok güzel tecrübeler ediniyorum, burada mutluyum. Şampiyonluk bu sezon artık zor ancak ligde söz sahibi olmak için çabalamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.