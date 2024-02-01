Nereden nereye!

eri dönüşlerde geçen döneminbu sezon ise tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sezon başından beri bu hastalığını bir türlü yenemeyen Kartal'a yeni teknik direktör Fernando Santos da çare olamadı. Portekizli çalıştırıcı ilevemaçlarını kaybeden Beşiktaş, ligde oynadığı 23 müsabakanın 11'inde yenik duruma düştü.Kara Kartal, tam 29 puan kaybederken 23.6 milyon TL de puan priminden oldu. Konferans Ligi'nde de 4 defa geriye düşenBüyük bir düşüş içinde olan ve 3 maçtır gol dahi atamayan siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'a umut bağlamıştı. Ancak Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilen Kamerunlu futbolcudan kötü haber geldi. Arka adalesinde 2. evre gerilme tespit edilen yıldız ismin en az ik ihafta sahalardan uzak olacağı belirtildi. Eksikler nedeniyle tam hazır olmadan Sivasspor maçında forma giyen Salih Uçan'da ise gerilme ve kanama tespit edildi. Onun da tedavisi sürecinin 2 haftayı bulacağı vurgulandı. Siyah-beyazlılarda bu iki futbolcunun yanı sıra Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Umut Meraş, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in sakatlıkları bulunuyor.YERLi alternatifleri üretmek ve potansiyelli gençlere yatırım yapmak isteyen Beşiktaş, gurbetçi oyuncu taramasında Başar Önal'ı dikkate değer buldu. 19 yaşında olan genç kanat-forvet, Hollanda 2. Lig ekibi De Graafschap forması giyiyor. Kulübüyle 1.5 sezon daha kontratı bulunan Başar Önal, bu sezon 24 maçta 7 gol, 4 asist üretirken dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un da ilgi gösterdiği futbolcuyu takıma katmak için kulübüyle temaslara başlandı. Bu arada siyah-beyazlıların gündeminde olan Renato Tapia'nın Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.