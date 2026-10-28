Nereden nereye

Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, Crystal Palace maçında attığı golden sonra Başakşehir ağlarını da havalandırarak 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi ve kariyerinin en iyi dönemine ulaştı. Olaitan'ın yükselişinde oyundaki rolünün yanı sıra mental desteğin de önemi çok büyük oldu. İşte o detaylar:

1-SESSİZ SEDASIZ BAŞLADI: Geçtiğimiz sezon devre arasında Göztepe'den 5 milyon Euro'ya transfer edilen ve havalimanında kimsenin karşılamadığı Olaitan'ın özellikle Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor maçının son dakikasında takımının elenmesine neden olan penaltıya sebebiyet vermesi büyük tepki çekmişti.

2-YENİ SEZONA İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAMADI: Yeni sezonun ilk karşılaşmasında da Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı kaçırdığı net fırsatlar yoğun eleştiri aldı. Ancak hem hocası hem de futbol direktörü Önder Özen, oyuncuya büyük destek verdi. İşte Olaitan'ın hikâyesi bundan sonra değişti.

3-VAZGEÇİLMEZ OLDU: Midtjylland eşleşmesinin rövanşında ve bir sonraki turda Kralove'ye karşı asistlerle takımına katkı veren Olaitan, yükselişe geçti. Salih ve Orkun'un vazgeçilmez partneri olan 24 yaşındaki futbolcu, ligde de Eyüp ve Çorum maçlarında arkadaşlarına gol attırırken, Avrupa'da Marsilya'ya karşı 2, Hoffenheim'a karşı da bir asist kaydetti.

4-DERSİNE İYİ ÇALIŞTI: Teknik direktör İtaliano, asistler dışında artık gollerle de devreye girmesini istedi. Başarılı orta saha, bu yönünü geliştirmeye odaklandı ve peş peşe iki maçta ceza sahası dışından ağları buldu.

5-KARİYER REKORUNA SON 1: Olaitan, A takım kariyerindeki en yüksek skor katkısını 5 gol, 4 asistle 2022-23'te Niort forması altında yaşadı. Bunu egale eden orta saha, 1 gole daha katkı verirse çift haneye ulaşacak ve kariyer rekorunu kıracak.



İTALİANO'DAN İKİ GÜN İZİN

Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup ederek çok değerli bir galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik ekipten oyunculara ödül geldi. Milli ara dönüşü çok yoğun fikstürde sert maçlara çıkan siyahbeyazlı futbolculara teknik direktör Vincenzo İtaliano, 2 gün izin verdi. Ligde pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları yarın 11.30'da başlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör