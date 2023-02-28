O kalır herkes gider!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması ara transfer döneminde başladı. Siyah-beyazlılarda gelen oyuncular kadar gidecek isimler gündemin ana maddesi. Sezon sonu itibariyle 8 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor.Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranırken29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak. Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alanANTALYA maçındaki kayıplar daha 90 dakika başlamadan ortaya çıktı. Sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal tüm takımı üzdü. 16 Ekim 2022'de Trabzon maçında sakatlanan ve 4 Şubat'ta Sivas mücadelesinde 1 dakika oynayıp futbola dönen Cezayirli, kasığındaki ağrı nedeniyle Antalya maçını başlamadan bıraktı. Müsabaka öncesinde ısınmada yaşanan talihsizliğin ardından Ghezzal'ın yüzü bir anda asılırken hemen yanına Cenk koştu ve durumunu sordu. Ghezzal'ın İstanbulspor maçı ile dönmesi planlanıyor.