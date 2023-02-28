O kalır herkes gider!

Şenol Güneş, golcüsü haricinde sözleşmesi biten 7 oyuncunun da biletini kesti. Atiba, Welinton, Redmond, Dele Alli, N’Koudou performansları nedeniyle gözden çıkartıldı. Masuaku ve Tayfur’un opsiyonları da kullanılmayacak
Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması ara transfer döneminde başladı. Siyah-beyazlılarda gelen oyuncular kadar gidecek isimler gündemin ana maddesi. Sezon sonu itibariyle 8 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor. Atiba Hutchinson, Welinton,Nathan Redmond, Dele Alli veN'Koudou, performanslarıylagözden düşen isimler.
1.5 MİLYON OPSİYONU VAR
Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranırken (21 maça çıktı) 29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak. Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1.5 milyon Euro'luk opsiyonunyüksek olmasından sebepdevam edilmesi mümküngözükmüyor.
GHEZZAL İKİ MAÇ YOK
ANTALYA maçındaki kayıplar daha 90 dakika başlamadan ortaya çıktı. Sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal tüm takımı üzdü. 16 Ekim 2022'de Trabzon maçında sakatlanan ve 4 Şubat'ta Sivas mücadelesinde 1 dakika oynayıp futbola dönen Cezayirli, kasığındaki ağrı nedeniyle Antalya maçını başlamadan bıraktı. Müsabaka öncesinde ısınmada yaşanan talihsizliğin ardından Ghezzal'ın yüzü bir anda asılırken hemen yanına Cenk koştu ve durumunu sordu. Ghezzal'ın İstanbulspor maçı ile dönmesi planlanıyor.