Okereke için satranç

İtalyan kulübü 5 milyon Euro isterken oyuncuyu ikna eden Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama ile işi bitirecek
Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin Nijeryalı forveti David Okereke'de ısrarcı... Siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu için 4 milyon Euro satın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a, "Kiralama yerinedoğrudan bonservisini 5milyon Euro'ya verebiliriz.Kiralamayı düşünmüyoruz" yanıtını iletti.
ALTERNATİF PLAN: 3 MİLYON NET, 500 BİN BONUS
Kartal'ın hedefi ya 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon Euro bonservis+ 500 bin Euro bonus ile direkt alım üzerine kurulu... 25 yaşındakifutbolcu için pazarlıklar sürerken,Okereke de siyah-beyazlıformayı giymek için artık gerisayıma başladı.