Okereke için satranç

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin Nijeryalı forveti David Okereke'de ısrarcı... Siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu içinsatın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a,yanıtını iletti.Kartal'ın hedefi ya 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon Euro bonservis+ 500 bin Euro bonus ile direkt alım üzerine kurulu...