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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Okereke için satranç

Ogün ŞAHİNOĞLU
Okereke için satranç

İtalyan kulübü 5 milyon Euro isterken oyuncuyu ikna eden Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama ile işi bitirecek

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin Nijeryalı forveti David Okereke'de ısrarcı... Siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu için 4 milyon Euro satın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a, "Kiralama yerine doğrudan bonservisini 5 milyon Euro'ya verebiliriz. Kiralamayı düşünmüyoruz" yanıtını iletti.

ALTERNATİF PLAN: 3 MİLYON NET, 500 BİN BONUS
Kartal'ın hedefi ya 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon Euro bonservis+ 500 bin Euro bonus ile direkt alım üzerine kurulu... 25 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürerken, Okereke de siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladı.

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Okereke için satranç
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