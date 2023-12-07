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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Omar Colley sakatlandı

Omar Colley sakatlandı
Beşiktaş'ta sakat oyuncular listesine Omar Colley de eklendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, idman öncesi, "Rosier ve Masuaku antrenmana çıkmıyor. Bailly ve Ghezzal'a bakıyoruz, ikisi antrenmana çıkalı 2 gün oldu" demişti. Bu sezon toplam 18 maçta forma giyen Colley de dün idmanda dizinden sakatlık yaşadı. Gambiyalı stoperin durumu, bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.

GALİBİYET DIŞINDA BİR SONUÇ DÜŞÜNMÜYORUZ'
Teknik direktör Çalımbay, Fenerbahçe derbisi için umut dolu mesajlar verdi: "Durumumuz iyi, sorun yok. Mutlaka kazanmamız gerekiyor."
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3 Süper Lig maçında 2 galibiyet, bir beraberlik alan tecrübeli hoca, derbi için şunları söyledi: "Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Camia için önemli bir maça çıkacağız. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak, maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Oyuncularıma ve taraftarımızın desteğine güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu karşılaşma bizim için kritik ve dönüm maçı. Onun için mutlaka kazanmamız lazım."

BAŞKAN ARAT SEFERE ÇIKTI
Beşıktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbatayı alır almaz Avrupa'nın yolunu tuttu. Arat'ın, Fransa'ya gittiği ve burada PSG yöneticileriyle birlikte transferini düşündükleri oyuncularla görüşeceği öğrenildi. Kartal'ın gündeminde stoper için Presnel Kimpembe, orta saha takviyesi noktasında Danilo ve Carlos Soler, hücuma güç katmak adına Hugo Ekitike'nin olduğu kaydedildi. Rıza Çalımbay, başkanın cuma günü (yarın) Ümraniye'ye geleceği bilgisini verdi.

DOLMABAHÇE'DE 1814 F.BAHÇELİ
BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde yer alabilecek. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maça 1814 rakip seyircinin alınmasına karar verdi. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.

İNDİRİMLİ BİLETLER 4 SAATTE TÜKENDİ
BEŞİKTAŞ'IN yeni yönetimi, F.Bahçe derbisi için bilet fiyatlarında indirime gitti. Siyah-beyazlı kulübün başkan yardımcısı Hüseyin Yücel, "Bu derbiye özel olarak taraftarımıza, Beşiktaş'ın diğer lig maçlarındaki bilet bedelinden yüzde 20 indirim sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. En düşük bilet fiyatı 340 (8. kategori), en yüksek ise 22.500 TL (Loca 162) olarak belirlendi. Saat 20.00'de satışa çıkan 12 bin 202 bilet, yaklaşık 4 saat içerisinde tükendi.

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Omar Colley sakatlandı
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