Omar Colley sakatlandı

Beşiktaş'ta sakat oyuncular listesine Omar Colley de eklendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, idman öncesi, "Rosier ve Masuaku antrenmana çıkmıyor. Bailly ve Ghezzal'a bakıyoruz, ikisi antrenmana çıkalı 2 gün oldu" demişti. Bu sezon toplam 18 maçta forma giyen Colley de dün idmanda dizinden sakatlık yaşadı. Gambiyalı stoperin durumu, bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.Teknik direktör Çalımbay, Fenerbahçe derbisi için umut dolu mesajlar verdi: "Durumumuz iyi, sorun yok. Mutlaka kazanmamız gerekiyor."eşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.tecrübeli hoca, derbi için şunları söyledi: "Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Camia için önemli bir maça çıkacağız.Oyuncularıma ve taraftarımızın desteğine güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil.Beşıktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbatayı alır almaz Avrupa'nın yolunu tuttu. Arat'ın, Fransa'ya gittiği ve burada PSG yöneticileriyle birlikte transferini düşündükleri oyuncularla görüşeceği öğrenildi. Kartal'ın gündeminde stoper için Presnel Kimpembe, orta saha takviyesi noktasında Danilo ve Carlos Soler, hücuma güç katmak adına Hugo Ekitike'nin olduğu kaydedildi. Rıza Çalımbay, başkanın cuma günü (yarın) Ümraniye'ye geleceği bilgisini verdi.BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde yer alabilecek. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maça 1814 rakip seyircinin alınmasına karar verdi. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.BEŞİKTAŞ'IN yeni yönetimi, F.Bahçe derbisi için bilet fiyatlarında indirime gitti. Siyah-beyazlı kulübün başkan yardımcısı Hüseyin Yücel, "Bu derbiye özel olarak taraftarımıza, Beşiktaş'ın diğer lig maçlarındaki bilet bedelinden yüzde 20 indirim sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. En düşük bilet fiyatı 340 (8. kategori), en yüksek ise 22.500 TL (Loca 162) olarak belirlendi.yaklaşık 4 saat içerisinde tükendi.